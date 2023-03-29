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習近平通話沙王儲 中獲沙石油巨頭千億投資

記者廖士鋒、黃雅慧／綜合報導
中國國家主席習近平28日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話。圖為去年12月8日，習近平（左）在利雅德王宮與穆罕默德舉行會談。（新華社）
中國國家主席習近平28日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話。圖為去年12月8日，習近平（左）在利雅德王宮與穆罕默德舉行會談。（新華社）

中國國家主席習近平27日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話，表態北京願繼續支持沙烏地、伊朗對話後續進程。同日傳出沙國石油公司以溢價近九成價格、斥資人民幣246億元(約35億美元)入股中國民營煉化巨頭榮盛石化。連同26日與另外兩家中企設立合資公司，沙國石油在中國的投資總額超1000億元人民幣(約145億美元)。

北京在本月初主導推進「沙伊和解」，促使沙伊兩國恢復外交關係，中方影響力深入中東局勢，引起國際社會關注。現又傳出沙烏地巨資入股中國石化業，北京與沙國關係更受矚目。

據央視報導，習近平28日與穆罕默德通話，習指出，目前中沙關係處於歷史最好時期；去年底，他對沙國進行國事訪問，在利雅德成功舉辦首屆中阿峰會、中海峰會，有力推動了中沙關係發展，促進了中國同海合會和阿拉伯國家關係，「對中東地區局勢產生積極影響」。

針對3月10日在北京斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗關係突破，習近平強調，這有助於沙伊兩國改善關係，對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應；近來地區國家間緩和關係趨勢明顯增強，充分表明，通過對話協商解決矛盾分歧順應民心，符合時代潮流和各國利益。

習近平說，希望沙伊秉持睦鄰友好精神，在「北京對話」成果基礎上不斷改善關係。中方願繼續支持沙伊對話後續進程。

穆罕默德表示，感謝中方大力支持沙國和伊朗改善關係，這充分彰顯中國負責任大國作用，「中國在地區和國際事務日益發揮舉足輕重的建設性作用」。

正值北京在中東地區影響力上升之際，當地時間27日，沙國石油公司宣布將以人民幣246億元，收購中國榮盛石化10%的股份。該協議還包括其向榮盛石化子公司浙江石油化工供應每日48萬桶的原油，為期20年。

在沙國石油公司以溢價近九成入股榮盛石化後，榮盛石化28日開盤迎來一字漲停，油氣產業鏈逆市大漲。26日，這家石油巨頭還宣布，耗資人民幣837億元與另外兩家中國企業在遼寧省盤錦市設立合資公司，並在中國東北建設日產30萬桶的大型煉油化工聯合裝置。

有分析指，沙方此舉是為了長期原油供應訂單和穩定的下游化工品市場。

3月27日，榮盛石化與沙特阿美簽署全面、深化戰略合作協議。(取材自榮盛石化官網）
3月27日，榮盛石化與沙特阿美簽署全面、深化戰略合作協議。(取材自榮盛石化官網）

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