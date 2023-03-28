瑞典軍方跟進挪威、法國 公務機禁用TikTok

瑞典軍方27日表示，將禁止工作人員在公務手機上使用中國企業的熱門短影音應用程式TikTok。（取材自Unsplash圖庫）

跟隨美加英法等西方國家腳步，瑞典 軍方昨天表示，將禁止工作人員在公務手機上使用中國企業的熱門短影音應用程式（App）TikTok ，理由是存在安全隱患。此前西方國家當局已做出一系列類似決定。

中央社引述法新社報導，瑞典國防軍表示，有關TikTok處理用戶資訊的方式及其母公司北京字節跳動的行為，相關報導已透過公開來源為人知曉，瑞典軍方是基於這些報導做出評估。

瑞典國防軍新聞秘書葛勞費特表示：「使用行動電話和平板，本身可能就構成安全風險，因此我們不希望我們的公務設備上有TikTok。」

鄰國挪威的國會上周才禁止能連上國會系統的裝置使用這款App。法國24日也禁止公部門員工下載TikTok等「娛樂用App」到公務手機上。

歐洲聯盟執行委員會與荷蘭、英國、美國、加拿大、紐西蘭政府已告訴官員，不能在公務裝置上使用TikTok，因為它們擔心TikTok與北京的共產黨政府有關係。

TikTok堅稱中國政府並未控制也不能取得其數據。

但TikTok去年11月坦承，部分在中國的員工可以讀取歐洲用戶數據；去年12月也坦言曾有員工運用數據來監視記者。

另據華盛頓郵報報導，前NBA球員坎特的TikTok帳號被封禁12天之後，已獲解封。解封當天，TikTOk總裁正在美國國會就該公司同中國政府的關係接受問詢。

因長年為新疆和西藏人權發聲，並在彭帥事件發生後，一度呼籲抵制北京冬奧 會，土耳其裔美國NBA球星坎特成了中國社交媒體上的禁忌人物，由他參加的比賽直播也被叫停。

坎特表示，他的TikTok帳號是在３月11日被封的，此前他就曾多次接獲警告，聲稱他發布的視頻違反了TikTok的「社會規則」。

坎特隨即提起上訴，但被告知TikTok審查人員不會恢復他的帳號。不過，23日，即TikTok首席執行官周受資在美國國會接受問訊的當天，坎特的帳戶又被解封。

報導說，TikTok公司的代表表示，封禁坎特帳戶是TikTok美國管理員的錯誤操作，並強調TikTok絕不會應中國政府要求而刪除內容。