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稱中宏關係「揚帆起航」 秦剛邀宏國總統卡斯楚盡早訪華

大陸中心／即時報導
中國國務委員兼外長秦剛（右）26日上午在北京與宏都拉斯外長雷納舉行會談後共同會見記者。（取材自中國外交部官網）
中國國務委員兼外長秦剛（右）26日上午在北京與宏都拉斯外長雷納舉行會談後共同會見記者。（取材自中國外交部官網）

中國國務委員兼外長秦剛26日上午在北京與宏都拉斯外長雷納簽署兩國建交公報並舉行會談後共同會見記者。秦剛表示，中方歡迎宏都拉斯總統卡斯楚盡早訪華，邀請宏方組織企業家代表團赴華商洽貿易、旅遊、投資等領域合作。

秦剛說，中宏關係已經「揚帆起航」。相信在雙方共同努力下，兩國友誼之船必將乘風破浪、行穩致遠，駛向光明的未來。

根據中國外交部官網發布的新聞稿，秦剛表示，他與雷納分別代表兩國政府簽署的建交公報中，宏都拉斯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏都拉斯即日斷絕同台灣的所謂「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中國政府對宏都拉斯政府的上述立場表示讚賞。

秦剛稱，宏都拉斯選擇同世界上181個國家站在一起，做出承認並承諾恪守一個中國原則、不設任何前提同中國建交的政治決斷，完全符合宏都拉斯國家和人民的根本和長遠利益。

他強調，「這再次充分證明，堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向、大勢所趨。我們正告台灣當局，搞『台獨』分裂活動違背中華民族的意志和利益，逆歷史潮流，注定是絕路一條」。

秦剛指出，中宏兩國建交後，中方願同宏方在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上，以「時不我待」的緊迫感，積極開展各層級友好交往和各領域務實合作，造福兩國和兩國人民。

根據中國外交部新聞稿，雷納表示，宏中建交是歷史性的一步，開啟了造福宏中人民的新時代。宏方願同中方加強金融、貿易、基礎設施、科技、文化、旅遊等領域合作，密切在多邊框架下溝通協調。

雷納並稱，宏方致力於維護國家主權和尊嚴、維護不干涉內政原則、維護人民自決權，同中國建交符合上述原則。他並感謝中方對卡斯楚的訪華邀請，相信這一訪問不僅將造福兩國人民，也將造福全人類。

中國已是宏都拉斯僅次於美國的第二大貿易夥伴。據中國財新網報導，目前在宏都拉斯投資的中資企業主要有華為，從事電信運營、企業產品及消費者產品銷售。

另，還有中國水電在宏國實施帕圖卡三期水電站建設項目，該項目合同金額為3.5億美元；中國港灣則在該國實施由菲律賓財團作為業主的科爾特斯港貨櫃碼頭項目，項目合同金額為6,200萬美元。

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