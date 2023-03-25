新聞評論／習近平訪問俄羅斯的歷史意義

中國國家主席習近平21日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會談。會談後，兩國元首共同簽署戰略夥伴關係聯合聲明。(新華社)

中國國家主席習近平訪俄三天，從各種角度看，都是歷史性大事。中國首次占據國際舞台的中央，以調停俄羅斯 與烏克蘭 戰爭的姿態，企圖取代美國主導的國際秩序。經過這次訪問，中俄關係得以強化，儼然成為對抗美國的同盟。

國際上普遍認為，在和平解決俄烏衝突上，這次訪問並未取得什麼突破。這並不意外，俄烏衝突並非如此容易調停，戰爭經年，烏克蘭的失土要如何處理更是棘手。在中東，中國的地位比較超然，加上伊朗與沙烏地阿拉伯都有意願，所以能調停兩國復交。但俄烏仍在你死我活的戰爭狀態，寸土不讓，加上美國阻擋，要兩國停火和談難度極高。

然而，兩國都很給北京 面子。普亭盛讚中國提出的烏克蘭和平倡議，可作為未來協議基礎；澤倫斯基還在等待與習近平的視訊通話，並未公開批駁北京的提議。美國務卿布林肯則提醒，外界不要輕信中國的和平方案，捍衛烏克蘭主權與領土完整性才是和平方案的基本元素，否則只是拖延戰術。他說，如果讓俄國保留目前占領的領土，是不公平的。

無論如何，習近平此行的意義，在於北京藉此轉型。過去，美國把中、俄視為全球威脅，稱北京擬提供俄國武器；如今，越來越多國家認為先停火才是當務之急，至於主權與領土爭議可以慢慢再談。由於美國迄未找到中方提供俄國軍備的證據，習近平搖身變成和事佬，在厭戰的歐洲是有吸引力的。

中國提出和平倡議只有12項抽象原則，缺乏可行的路線圖；但公開宣示維護主權與尊重他國的領土完整，可讓北京站上道德高地，吸引「全球南方國家」（即過去所稱的「第三世界國家」）的目光。對全球南方國家而言，俄羅斯雖有錯在先，但他們對美國聲稱維護「基於規則的國際秩序」說法並不埋單。20年前，美英入侵伊拉克並未獲聯合國授權，打著搜尋「大規模毀滅性武器」的旗號，也證實是謊言，與現在俄軍入侵烏國的行為並無兩樣。

就現實而言，習近平訪俄雖打著「和平之旅」的旗號，但目的其實並未如此崇高。中國的和平倡議，是基於自身的利益，且是從中俄關係出發。中國的隱憂，是俄羅斯政權的穩定與存續。美歐提供的重型坦克正大批抵達前線，烏克蘭的軍事優勢會非常明顯；而且，烏克蘭還不停索討戰機，接下來還有可以打到俄羅斯境內的巡航導彈。美國與北約對烏克蘭的援助，正在一步步突破最初的紅線，戰場可能擴大到烏克蘭境外，北約軍人也可能介入參戰。除非俄羅斯不顧一切要與北約為敵，否則，它在戰場上將逐漸轉為劣勢。

何況，俄羅斯經濟受到西方十幾輪的制裁，目前已奄奄一息。就像西方一些人所期待的，烏克蘭戰爭將「拖垮俄羅斯」，並拖垮普亭。此事如果發生，中國將會大禍臨頭：一旦普亭垮台，極可能造成俄羅斯第二次瓦解，新上台的領袖如果親美，終止與中國的合作，將對中國的崛起造成致命性打擊。

北京擔心俄羅斯會獨力難撐，所以必須介入。習近平除違反外交慣例公開表示期待普亭「連任」，普亭則說莫斯科的「優先要務」則是擴大俄中經濟合作，雙方也討論了新建由俄國經蒙古到中國的「西伯利亞力量二號」天然氣管線，預計每年增加輸送五百億立方米的天然氣到中國。

莫斯科如今有求於北京，代表中俄地位逆轉，美國還諷刺俄國是中國的「小夥伴」。北京如今變成「老大哥」，或許這才是習近平訪俄的最大歷史意義。