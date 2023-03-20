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習近平專機抵達莫斯科 立即與普亭1對1會談

記者陳言喬、賴錦宏／即時報導
中國國家主席習近平當地時間3月20日（星期一）下午抵達莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問。 （央視CGTN直播截屏）
中國國家主席習近平當地時間3月20日（星期一）下午抵達莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問。 （央視CGTN直播截屏）

眾所關注的中國國家主席習近平俄羅斯訪問20日展開，習近平的專機已在20日下午抵達莫斯科，俄羅斯在莫斯科機場舉行隆重迎賓儀式。習近平抵達後與俄羅斯總統普亭於當地時間下午3點（美東時間上午8點）舉行一對一對會談，並與普亭共進晚餐。

據俄羅斯衛星通訊社報導，明天（3月21日）將是習近平此次國事訪問最重要的一天，有會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件簽署、以及向媒體發表的聲明、國宴。

普亭與習近平將就進一步發展夥伴關係和俄中合作問題進行討論，就深化俄中在國際舞台方面的合作交換意見。雙方將簽署一系列重要的雙方文件。

人民日報報導，陪同習近平出訪的有：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦剛等。

中國外交部先前表示，習近平此次訪問，將是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅，將進一步鞏固中俄互信和相互理解。

稍早中國駐俄羅斯大使張漢暉對此表示，習近平這次國事訪問對新時代中俄關係具有里程碑意義。

張漢暉說，習近平此次對俄進行國事訪問，對新時代中俄關係具有里程碑意義，將為中俄關係注入強大的推動力，引領兩國關係在高水平上持續向前發展。

習近平 俄羅斯 普亭

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