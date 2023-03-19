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胡錫進：日澳買戰斧飛彈包圍中國 將被解放軍「打出屎來」

記者陳言喬／即時報導
從潛艇中發射的戰斧巡航飛彈。（取材自胡侃視頻）
從潛艇中發射的戰斧巡航飛彈。（取材自胡侃視頻）

日本澳洲將各自購買數百枚戰斧巡航飛彈對抗中國。中國媒體人胡錫進稱，美國的戰斧飛彈正在「包圍」中國，但中國不怕，中國可以有幾千枚、上萬枚的「東風快遞」，澳軍和日本自衛隊如果在台海做解放軍的敵人，一定會被「打出屎來」。

環球時報前總編輯胡錫進表示，澳洲政府17日表示，美國國務院已經批准，它將從美國購買 220 枚戰斧巡航飛彈。戰斧巡航飛彈的最大射程是2000公里，從澳洲本土發射打不到中國，但澳洲日前宣布將從美國購買5艘核動力攻擊潛艇，戰斧巡航飛彈可以從潛艇發射，有了核動力潛艇的幫助就不再是問題。

日本上個月也宣布將購買400枚戰斧飛彈，最早2026年部署。日本部署戰斧飛彈後，可以將中國華東地區大部分目標都納入打擊範圍。

胡錫進稱，華盛頓顯然有意將日本和澳大利亞變成更加咄咄逼人的打手，鼓勵他們衝到遏制中國的一線發揮作用。

他說，隨著兩國部署針對中國的進攻性武器，解放軍必然會開展強大的反部署。中國不必對「戰斧包圍圈」感到緊張，日澳雖然將獲得戰斧飛彈，但他們知道靠這些武器形不成對中國能夠構建起真正威懾的打擊能力，現代戰爭是武器體系之間的對抗，幾百枚飛彈所能起的作用終究有限。

中國的飛彈種類和數量都是日澳根本沒法比的，如果需要，中國生產飛彈的能力連美國也比不了。無論日本還是澳大利亞都不具備與中國全面對抗的實力，他們一旦與中國全面軍事衝突，必將遭到壓倒性的報復，付出沉重代價，所以他們但凡有一絲理性尚存，就須對主動捲入對華戰爭三思而後行。

胡錫進稱，澳軍和日本自衛隊如果在台海做解放軍的敵人，一定會被「打出屎來」，他們自己對此比誰都清楚，因此他們一邊抱美國大腿，一邊也會對美國慫恿他們衝到軍事挑釁中國的前邊保持謹慎。

中國需要不斷加快國防現代化的步伐，整個軍事體系要足以對抗美國和盟友在中國近海軍力構建的總和，日澳加起來，算上美軍，在這個地區可能會部署上千枚戰斧飛彈，但中國的「東風快遞」可以達到幾千枚、上萬枚。

「中國人熱愛和平，但是當豺狼在不遠處嚎叫時，我們除了把篝火點旺，還必須拿起獵槍，把子彈推上膛。我們的強大需要讓對手一有與我們對抗的念頭就瑟瑟發抖，只有那樣，和平才會是牢固的」。

胡錫進還稱，美國向日本、澳大利亞出口戰斧飛彈，嚴重違背國際公認的武器出口原則，即不能向他國出售射程300公里及以上的飛彈。美國開了很壞的先例，今後中程導彈進入國際武器市場並落到美國敵對國家手裡時，看華盛頓到時候怎麼說。

日本打算購入400枚戰斧巡航飛彈對付中國。（取材自胡侃視頻）
日本打算購入400枚戰斧巡航飛彈對付中國。（取材自胡侃視頻）

日本 澳洲 解放軍

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