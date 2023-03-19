中促成沙伊復交 季辛吉：改變中東戰略格局

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10日在北京主持沙烏地阿拉伯和伊朗對話閉幕式。沙烏地阿拉伯國務大臣兼國家安全顧問艾班、伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼出席。(新華社)

沙烏地阿拉伯與伊朗 日前在北京 宣布復交，美國前國務卿季辛吉在接受華盛頓郵報 採訪時表示，這是「中東戰略格局的重大變化」，同時表示「中國邁出了重要一步」。

環球網報導，華盛頓郵報16日以「中國如何預示中東多極化的開始」為題發表評論文章，作者伊格內修斯在文中提到他對季辛吉的採訪，期間季辛吉就沙伊復交一事作出評論。

「我認為這是中東戰略格局的一個重大變化」，季辛吉並將這一外交成果與上世紀70年代自己和美國總統尼克森相繼訪華一事作了對比，稱這兩段外交進程「非常相似」。

文章稱，季辛吉表示，從長遠來看，中國以和平締造者的角色而出現，「改變了國際外交的職權範圍」。

季辛吉還評論說，「中國近年來宣布，它需要成為創建國際秩序的參與者。」「現在它已經朝這個方向邁出了重要一步。」

對於季辛吉的評論，文章作者伊格內修斯進一步稱，「美國不再是這個地區（中東）不可或缺的力量，（不再是）那個唯一強大或靈活到能夠促成和平協議的國家。中國也擁有了這種號召力。」

伊格內修斯稱，一個多極化的中東正在出現，以往長期對峙的中東地區正在變成一場「平衡遊戲」。「正如季辛吉所言，這將是一場有著新規則的新遊戲。」