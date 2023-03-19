不甩普亭被通緝？ 中媒：習訪俄「和平之旅」有驚喜
中國才剛宣布甫連任的國家主席習近平將出訪俄羅斯，國際刑事法庭就對俄總統普亭發布逮捕令，外界認為習近平因此處於「去還是不去」的尷尬處境。不過，中國官媒仍持續宣傳習近平有必要訪俄，並指習普會可能談及俄烏戰爭議題，同時援引俄烏關係和中國剛促成復交的沙烏地阿拉伯與伊朗關係有諸多相似之處的前例，不排除這趟「和平之旅」會有「驚喜」。
中國外交部日前宣布，應普亭邀請，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，外交部發言人汪文斌並稱，這將是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。新民晚報「海上客」發表評論指出，習近平這趟「和平之旅」，意味深長，因為這是俄烏衝突發生後，中國最高領導人首次對俄羅斯進行國事訪問，而俄烏議題預料也將成為習普會交換意見的主要內容。
評論指出，中俄之間元首外交繼續展開，「可見，俄方認可中方在烏克蘭危機中所發揮的斡旋作用」。而在俄烏問題上，中國一貫致力勸和促談。就勸和促談來說，中方的能力剛被世界所共同見識過一次，那就是促成沙烏地阿拉伯與伊朗和談並恢復外交關係。
分析沙伊兩國關係，再看看俄羅斯與烏克蘭之間的關係。儘管兩者無法簡單類比，但確實有許多相似之處。譬如沙伊都是伊斯蘭國家。但他們屬於不同民族，又不是同一教派；俄烏的關係，某種程度上更近。而在中國領導人對俄羅斯進行國事訪問以後，中烏之間還會談些什麼，以怎樣的方式談，不妨拭目以待，「也許有驚喜呢」。
評論並指「總感覺中國在促成好事，甚至有可能引領好事，讓世界向更美好的方向發展」。這一點，西方一些在俄烏衝突中拱火的人，也該擦亮眼睛看看。
另中國駐俄羅斯大使張漢暉則稱，2013年以來習普會晤40次，而這次訪俄具有里程碑意義，「世界越是動蕩不安，中俄關係越應穩步向前」。據中國駐俄大使館官網刊出張漢暉受訪文章指出，展望2023年，中俄經貿合作有望再上新台階，力爭年內實現兩國元首確立的2000億美元貿易目標。
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