不甩普亭被通緝？ 中媒：習訪俄「和平之旅」有驚喜

中國國家主席習近平(左)將出訪俄羅斯，並與俄羅斯總統普亭(右)見面。(新華社資料照片)

中國才剛宣布甫連任的國家主席習近平 將出訪俄羅斯 ，國際刑事法庭就對俄總統普亭發布逮捕令，外界認為習近平因此處於「去還是不去」的尷尬處境。不過，中國官媒仍持續宣傳習近平有必要訪俄，並指習普會可能談及俄烏戰爭議題，同時援引俄烏關係和中國剛促成復交的沙烏地阿拉伯與伊朗 關係有諸多相似之處的前例，不排除這趟「和平之旅」會有「驚喜」。

中國外交部日前宣布，應普亭邀請，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，外交部發言人汪文斌並稱，這將是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。新民晚報「海上客」發表評論指出，習近平這趟「和平之旅」，意味深長，因為這是俄烏衝突發生後，中國最高領導人首次對俄羅斯進行國事訪問，而俄烏議題預料也將成為習普會交換意見的主要內容。

評論指出，中俄之間元首外交繼續展開，「可見，俄方認可中方在烏克蘭危機中所發揮的斡旋作用」。而在俄烏問題上，中國一貫致力勸和促談。就勸和促談來說，中方的能力剛被世界所共同見識過一次，那就是促成沙烏地阿拉伯與伊朗和談並恢復外交關係。

分析沙伊兩國關係，再看看俄羅斯與烏克蘭之間的關係。儘管兩者無法簡單類比，但確實有許多相似之處。譬如沙伊都是伊斯蘭國家。但他們屬於不同民族，又不是同一教派；俄烏的關係，某種程度上更近。而在中國領導人對俄羅斯進行國事訪問以後，中烏之間還會談些什麼，以怎樣的方式談，不妨拭目以待，「也許有驚喜呢」。

評論並指「總感覺中國在促成好事，甚至有可能引領好事，讓世界向更美好的方向發展」。這一點，西方一些在俄烏衝突中拱火的人，也該擦亮眼睛看看。

另中國駐俄羅斯大使張漢暉則稱，2013年以來習普會晤40次，而這次訪俄具有里程碑意義，「世界越是動蕩不安，中俄關係越應穩步向前」。據中國駐俄大使館官網刊出張漢暉受訪文章指出，展望2023年，中俄經貿合作有望再上新台階，力爭年內實現兩國元首確立的2000億美元貿易目標。