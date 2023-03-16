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奢侈生活曝光 中國富商郭文貴被捕 住家有一只鑲嵌紅木馬桶

記者陳言喬／即時報導
中國富商郭文貴。（本報資料照片）
中國富商郭文貴。（本報資料照片）

逃亡美國的中國富商郭文貴，涉嫌策劃詐騙網上追隨者超過10億美元（下同），週三（15日）在紐約被捕，被美國司法部控告11項包括金融詐騙及清洗贓款等罪名。調查發現，郭文貴的奢華令人咋舌，其屋內有一只鑲嵌紅木的馬桶。

中國官媒中新視頻今天（16日）下午簡短報導這項消息，指郭文貴用騙來的錢來滿足自己和家人，包括購買價值3700萬美元的遊艇、350萬美元的法拉利名車等。

另據港媒報導，郭文貴被指以不實說詞招攬數十萬名粉絲進行各項投資，詐騙逾10億美元，用於購買豪宅、遊艇、名車等奢華物品。郭文貴部份的奢侈生活細節亦因而曝光。

紐約南區聯邦檢察官Damian Williams表示，2022年9月至2023年3月，美國政府從21個不同的銀行帳戶中扣押約6.34億美元，款項正是郭文貴涉嫌欺詐的收益。執法部門更扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產，包括一輛林寶堅尼跑車Aventador SVJ Roads。

郭被指控用斂來的錢財為自己和近親購買一棟5萬平方呎的豪宅，一輛價值350萬美元的法拉利，甚至兩張3.6萬美元的床褥，以及資助一艘價值3,700萬美元的豪華遊艇。

郭涉嫌用非法所得購買的各種其他物品，還包括一件路易十五風格的ormolu鑲嵌紅木馬桶家具、一張價值18萬美元的白鑞和青銅桌，以及一個價值近6萬美元的手表收納盒。然後是被喻為鋼琴中的勞斯萊斯Bösendorfer鋼琴，以及價值超過14萬美元的訂製鋼琴櫈。

聯邦調查局亦正在查封一張獨一無二的不銹鋼花形桌子，據指是義大利著名設計師Gabriella Crespi於1982年為米蘭科技博物館 (Museo della Scienza e della Tecnica) 製作的。

郭文貴以約440萬美元購買一輛定製布加迪跑車。（起訴文件截圖）
郭文貴以約440萬美元購買一輛定製布加迪跑車。（起訴文件截圖）
郭文貴的3700萬美元的遊艇。（起訴文件截圖）
郭文貴的3700萬美元的遊艇。（起訴文件截圖）

郭文貴 詐騙 義大利

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