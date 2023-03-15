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兩會後 安徽、湖南、海南三省一把手換人

記者廖士鋒、陳政錄／綜合報導
海南省委書記沈曉明轉任湖南省委書記。（取材自海南日報）
海南省委書記沈曉明轉任湖南省委書記。（取材自海南日報）

安徽省、湖南省、海南省「省級一把手」14日出現異動，原任海南省委書記沈曉明轉調湖南省委書記；韓俊任安徽省委書記；馮飛任海南省委書記。這是兩會結束後的第一波人事異動。

新華社報導，張慶偉不再兼任湖南省委書記，鄭柵潔不再擔任安徽省委書記。此前鄭柵潔已在兩會期間被提名表決通過為發改委主任；張慶偉則已當選全國人大常委會副委員長。

海南省長馮飛升任海南省委書記。（取材自海南日報）
海南省長馮飛升任海南省委書記。（取材自海南日報）

馮飛是由海南省長升任海南省委書記；韓俊則是由吉林省長升任安徽省委書記。上述異動的五人都是中共20屆中央委員。

原任吉林省長韓俊14日升任安徽省委書記。（取材自吉林省政府官網）
原任吉林省長韓俊14日升任安徽省委書記。（取材自吉林省政府官網）

資料顯示，沈曉明生於1963年5月，韓俊生於1963年12月，馮飛生於1962年12月，3人都是「60後」。至於鄭柵潔、張慶偉兩人都生於1961年11月。

此外，兩會閉幕後，中國國務院總理李強14日首次主持新一屆國務院第一次常務會議。會議研究中國國務院機構設置有關工作，討論國務院工作規則，顯示中國新一屆國務院開始全面履職。

據央視報導，會議強調，中國國務院首先是「政治機關」，必須旗幟鮮明「講政治」，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。會議討論了新修訂的國務院工作規則，強調維護「黨中央權威和集中統一領導」。

另外，全國人大14日公布常務委員會任命名單，劉俊臣、郭振華、何新、胡曉犁、歐陽昌瓊為第14屆全國人大常委會副秘書長。

海南省長馮飛升任海南省委書記。（取材自海南日報）
海南省長馮飛升任海南省委書記。（取材自海南日報）
原任吉林省長韓俊14日升任安徽省委書記。（取材自吉林省政府官網）
原任吉林省長韓俊14日升任安徽省委書記。（取材自吉林省政府官網）

國務院 兩會 李強

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