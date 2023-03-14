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習近平罕見提及連任問題 「絕不辜負人民重托」

特派記者黃雅慧、賴錦宏／北京14日電
第十四屆全國人民代表大會第一次會議13日在北京人民大會堂閉幕，習近平發表重要講話。( 新華社)
第十四屆全國人民代表大會第一次會議13日在北京人民大會堂閉幕，習近平發表重要講話。( 新華社)

中共總書記習近平10日在全國人大會議上，以2952票全票同意當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第三任期。對於習的連任，當日微博上批評言論全被刪光。人大會議13日閉幕，習發表講話罕見提及連任問題，「絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托」，習強調「人民的信任，是我前進的最大動力」。

為期8天半的14屆全國人大一次會議昨舉行閉幕會，習近平發表談話稱，對於第三次擔任國家主席，「人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任」。

習近平說，從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是中共全黨及全國人民的中心任務。

他指出，全面建成社會主義現代化強國，人民是決定性力量。要貫徹以人民為中心的發展思想，完善分配制度，健全社會保障體系，強化基本公共服務，兜牢民生底線，解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在推進全體人民「共同富裕」上不斷取得更為明顯的實質性進展。

此外，要著力提升科技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展；更好統籌發展和安全。要貫徹「總體國家安全觀」，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系。全面推進國防和軍隊現代化建設，把軍隊建設成為有效維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城。

習近平還說，「治國必先治黨，黨興才能國強」，推進「強國建設」，必須堅持中共集中統一領導；時刻保持解決「大黨獨有難題」的清醒堅定，勇於自我革命，一刻不停全面從嚴治黨，堅定不移反對腐敗，確保永遠不變質、不變色、不變味。

習近平 中共 全國人大會議

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