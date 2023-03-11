習近平3任國家主席 北京沙塵暴 美媒：天公不給面兒

北京10日迎來今年第一次沙塵暴天氣，整個城市一片昏黃。（美聯社）

中國正值全國兩會 期間，北京 不僅未見「兩會藍」，昨天還迎來今年第一次沙塵暴 天氣。就在這一天，習近平第三次就任中國國家主席；有網民戲稱北京的沙塵暴天氣是「黃袍加身」，美國之音的報導下標題「天公不給面兒」，明顯是在酸習近平。

美國之音署名「木風」的文章指出，北京的天空昨天籠罩在沙塵之中，鱗次櫛比的高層建築從人們視線中遁去，整個城市一片昏黃。氣象機構說，這場沙塵暴從新疆、甘肅、內蒙等地向東席捲北方地方地區，是今年以來範圍最廣、強度最強的一場沙塵暴。

據報導，北京市氣象台10日午時發布預警信號，受冷空氣大風和上游輸送影響，預計10日下午2點市區將會有沙塵天氣。從網上流傳的圖片上可以看到，北京四環內已經出現沙塵天氣，整個天空都是一片昏暗。

另據香港明報報導，北京出租車司機說：「現在沙塵暴沒什麼事，以前就很嚴重，八、九十年代的時候，黑壓壓一片，鋪天蓋地的根本看不見。現在他們在塞罕壩（位於北京以北）那邊種樹，人工林造得特別大，就是為了防止沙塵暴。現在這些（沙塵暴）主要是從外蒙（即蒙古國）過來的，那邊沒人管，小羊都把草給吃了。」

據中媒報導，好幾個監測點的PM2.5微粒指數都已經進入危險的區域，達到嚴重污染級別的1093。懸浮在空氣中的PM2.5灰塵顆粒能夠侵入人的肺部和血液影響健康。

此外，美聯社報導，除了西北沙塵暴這個因素之外，北京天氣出現反覆的另一個原因就是中國政府為了扭轉經濟嚴重疲軟，推動經濟復甦而中斷原定的節能減排環保政策的實施，在全國範圍內恢復並擴大煤炭開採和火力發電，導致碳排放的快速增長。

中國是世界上最大的煤炭生產國和消費國，也是空氣污染和有害氣體排放的大國。中國以經濟發展需要為由拒絕作出有約束力的排放承諾，拒絕加入那些承諾逐步停止使用燃煤發電的政府的行列。