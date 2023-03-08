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新聞評論／秦剛搬憲法 打臉王滬寧、宋濤

聯合新聞網「重磅快評」
中國外長秦剛在記者會手持憲法稱，台灣是中華人民共和國的一部分。（取材自央視新聞）
中國外長秦剛在記者會手持憲法稱，台灣是中華人民共和國的一部分。（取材自央視新聞）

中國外長秦剛在全國兩會的處女秀登場，外長記者會進行了兩個小時之久，而果不其然，秦剛雖以中國必須「與狼共舞」，否認了「戰狼外交」的稱謂；但答覆所謂「台灣問題」時仍展開了戰狼姿態，竟拿出一本「中華人民共和國憲法」唸將起來，逕稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。

鮮紅封頁的共和國「憲法」，在鏡頭前顯得異常搶眼與突兀，從而也對映出了堅決而肅殺的氛圍，他以某種鏗鏘的語氣念出那兩句條文時，其實正是將兩岸在所謂「九二共識」上形成的默契，亦即以創造性模糊所撐開的空間，一舉將其弄塌了。

在1992年謀致的「九二共識」中，以及後續的多次商談塑造的默契，無非就是求同存異、擱置各自的法律堅持，就算「台灣是中國的一部分」是當時雙方都予認同的共識，但其中所謂「中國」的內涵卻正是彼此的歧異之處，亦是兩岸迄今沒有共識的部分。

秦剛是在答題的後續敘述中，才回到當年概念，他說，「對於兩岸來說，我們都有一個家，名字叫中國。」而此處「中國」應既非中華民國，亦非中華人民共和國，而是猶如1997年前海協會長汪道涵會見新黨許歷農一行人時所說：「一個中國，並不等於中華人民共和國，也不等於中華民國，而是兩岸同胞共同締造的中國；所謂一個中國，應該是一個尚未統一的中國，共同邁向統一的中國」。

然而秦剛搬出「憲法」，實質上將汪道涵曾經提供的智慧棄若糞土，甚而也將王滬寧、李克強、宋濤苦心烘出的暖意化為煙塵。他再講什麼「作為骨肉同胞，我們將繼續以最大誠意、盡最大努力實現祖國和平統一」，也就毫無意義了。

秦剛 華人 中華民國

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