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寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

僅交談兩句…李克強1小時念完畢業報告 與習近平互動冷

記者 賴錦宏
中國全國人大會議5日開幕結束後，中國國家主席習近平（左）主動與國務院總理李克強握手，這一握也象徵李克強結束十年總理任期。（美聯社）
中國全國人大會議5日開幕結束後，中國國家主席習近平（左）主動與國務院總理李克強握手，這一握也象徵李克強結束十年總理任期。（美聯社）

中國總理李克強5日用輕快語速，選擇性地讀完報告，前後僅約一小時，給人只想「安全下莊」的觀感。而他與中國國家主席習近平的互動也很冷，中間只交談了兩句，會議結束後，習起身離席時，伸手和李握了握手，算是「道別」了。

每年中國總理發表政府工作報告，及人大會議閉幕後的總理記者會，都是各界焦點。不過，除2013年，李克強初上任的總理記者會上，不停用手勢等肢體語言表現出意氣風發，外界對李克強工作報告，一直有「一板一眼」印象。

2014到2018年「兩會」，在主席台上，習近平和李克強的互動不多，形成強烈對比的是習和其親信、全國人大委員長栗戰書的互動就相當熱絡，不時交頭接耳，成為外媒「大砲」鏡頭下的焦點。

2018年之後，受到習近平信任的副總理劉鶴，在中央財經領導小組扮演更重要角色，李克強經濟大權進一步旁落。2019年，李克強讀政府工作報告，竟讀到滿頭大汗，當時有網友留言：「總理讀報告猛擦汗幾十次，讓人看了不禁捏一把冷汗。」

2020年疫情爆發，李克強在記者會提到應發展「地攤經濟」，卻被官媒打臉。但他坦言中國有6億人月收在1000元人民幣（約145美元）以下，被視為「說了大實話」，在中共中央大力宣傳「全面脫貧」之際，李克強與習近平的關係再受關注。

去年疫情最嚴重時，習近平堅持「動態清零」，李克強多次強調穩經濟、保就業，外界解讀「兩條不同路線」。李克強「經濟優先」喊話，始終有孤掌難鳴之感。

去年李克強最後一次總理記者會，不再手勢不斷，黑眼圈還很明顯。去年底20大後確定將「裸退」，李克強5日迅速讀完工作報告，或許是他心情最輕鬆的一次。

李克強5日用約53分鐘宣讀完任內最後一份工作報告，全場獲32次掌聲，讀完最後一句時掌聲更持續37秒。不過，另有港媒報導，細數下，現場對李克強的掌聲多數不太熱烈，甚至有的稀稀拉拉。

中國國務院總理李克強5日作完政府工作報告後，向現場的全國人大代表們鞠躬致意。隨著...
中國國務院總理李克強5日作完政府工作報告後，向現場的全國人大代表們鞠躬致意。隨著人大將決定新總理人選後，李克強的十年任期也將結束。（Getty Images）

李克強 習近平 疫情

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