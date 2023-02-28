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容易受網路攻擊…加、日政府裝置禁用TikTok

中國新聞組／北京28日電
跟進美國、加拿大政府和歐盟執委會，加拿大與日本政府也封殺抖音。(路透資料照片)
跟進美國、加拿大政府和歐盟執委會，加拿大與日本政府也封殺抖音。(路透資料照片)

加拿大媒體指出，從3月1日起加國聯邦政府禁止所有政府行動裝置使用中國短影音分享應用程式TikTok，因為TikTok的資料收集方法會使裝置容易受到網路攻擊。與此同時，日本內閣官房長官松野博一27日宣布，將禁止部分公務通訊設備安裝TikTok。

這是繼美國、加拿大政府和歐盟執委會後，再傳出有國家加入禁止員工在公務通訊設備裡，安裝中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」的封鎖行列。美聯社報導，這反映了西方官員對這款中國公司擁有的視頻分享應用軟件越來越大的擔憂。

加拿大「國家郵報」（National Post）報導，加拿大全球事務部員工27日收到的訊息指出：「TikTok程式將被自動刪除，且禁止在所有政府簽發的行動裝置使用。這是加拿大首席資訊官所做的決策，以確保政府資訊系統和網路的安全保護。」內容還提到，經過政府內部審查後發現，TikTok的資料收集方法可能會讓用戶容易受到網路攻擊影響。

美聯社報導，總理杜魯多說，這可能第一步，今後可能還會採取更多的行動。

另據日本產經新聞、日經新聞報導，松野博一27日在記者會上表示，有鑑於歐盟下令職員禁用TikTok，日本政府也打算跟進這項禁令，要求部分官方的公務通訊設備全面禁止安裝TikTok。松野博一還指出，即使是公開的且沒有處理機密的公務通訊設備，他們也會先充分考慮各種風險後，再決定是否使用。

TikTok 加拿大 日本

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