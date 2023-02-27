貓熊丫丫在美國受虐？中國網友呼喊：趕快回家

曼菲斯動物園內，另一為中國租借給美國的雌貓熊「丫丫」。（路透）

中國旅美貓熊「樂樂」本月初離世後，另一隻貓熊「丫丫」疑被不當照顧的現況也引發中國網友擔憂。中國動物園 協會26日通報，中方專家組抵達曼菲斯動物園後，已視察了「丫丫」近況，並為爭取早日運輸「丫丫」回國，做好了相關準備工作。美國當地時間26日，還有一群志願者在著名地標，紐約時代廣場大螢幕上購買廣告播放，期望讓更多人知道貓熊的現狀，和來自中國網友的關心。

綜合外媒報導，這則有關貓熊「丫丫」、「樂樂」的廣告是由一群志願者購買，於當地時間26日，在紐約時代廣場大螢幕上播放，內容展現中國貓熊「丫丫」現狀，「樂樂」的死訊，以及眾多中國網友透過卡片等方式表達的關心，並打出「YA YA LE LE COME HOME」的字樣，喊話貓熊盡早回到中國。

該廣告播放後，已在中國社交平台引發討論，有中國網友留言稱「丫丫樂樂牽動無數中國人的心」、「感謝發聲，丫丫回家」。

26日，中國動物園協會官網也通報，近日，中方赴美大貓熊專家組抵達曼菲斯動物園後，與美方專家共同完成「樂樂」的屍體解剖檢查，觀察到心臟病 變，初步判定是其死亡的原因，但需要進一步的病理檢測結果確認。

通報也稱，專家組現場察看了「丫丫」的健康狀況，評估認為除了皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。同時，中方專家組也就飼養和護理，向美方提出了建議和要求。中新社報導指出，中美雙方正積極協調，爭取早日運輸「丫丫」回國，且中方已做好了相關準備工作。

對於貓熊「丫丫」、「樂樂」近日引發眾多中國網友關注，甚至挑動中美關係敏感神經，中共黨報《環球時報》27日發表一篇由高級作者撰文，題為《大熊貓（貓熊）沒變，但華盛頓的心態變了》的文章，指控在美國某些政客眼中，觀察中國的心態改變了。

文章指，2022年初，美國國會曾出現一場圍繞貓熊的政治風波，有美國國會議員將貓熊定義成中國對美外交的宣傳裝飾品，以此「遮蔽或軟化威權做法」，這也是為什麼那麼多人擔心貓熊在美境遇的原因之一。文章強調，未來，貓熊依然會作為友好熱情的使者，伴隨著中國和平發展的鼓點，活躍在世界舞台上。