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中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

生16子女、大熊貓界的「超級爸爸」 30歲永明要返鄉了

中國新聞組／北京21日電
圖為人們在日本東京參觀「920日香香攝影展」時拍照。（新華社）
圖為人們在日本東京參觀「920日香香攝影展」時拍照。（新華社）

日本東京上野動物園生活了5年多的雌性大熊貓香香，21日啟程返回中國。香香在當地中午12時許，在東京成田機場搭乘航班前往成都，預計6個小時後抵達雙流國際機場。據了解，香香回中國後，將被送往四川雅安碧峰峽大熊貓基地。 此外，在和歌山生活的另外三隻大熊貓則會在22日返回中國。

日本共同社報導，香香啟程返回中國前，19日是她最後一天在日本與公眾見面，許多日本民眾依依不捨與香香淚別。2017年出生的香香雖是動物園第一隻自然繁殖的貓熊，但因其父母是中國出借的，故子女所有權屬於中國。她原定2020年底返回中國，因新冠疫情4次延期。

另據港媒報導，繼香香之後，日本另有3隻大熊貓也將被送返中國。包括30歲雄性大熊貓永明，及8歲雙胞胎雌性大熊貓櫻濱和桃濱。有「超級爸爸」外號的永明，於1994年由中國送到和歌山一個主題公園，至今已繁育了16隻大熊貓寶寶，包括櫻濱和桃濱，牠亦是全球人工飼養下，通過自然交配繁衍後代的最高齡大熊貓，不少遊客都專程前來送別。這３隻大熊貓周三將被送返四川，以進行大熊貓繁殖等方面研究。

據了解，香香的父母、旅日大熊貓比力和仙女，以及牠們的龍鳳胎曉曉和蕾蕾，則將會繼續留在上野動物園。

大熊貓在全世界都很受歡迎，中國將牠們出借，作為「熊貓外交」的一部分，旨在加強與外國的聯繫。

根據環保組織「世界自然基金會」（WWF）的統計，目前野生的大熊貓約有1860隻，主要分布在中國山區的竹林中。

在這些動物中，目前有大約600隻生活在世界各地的熊貓中心、動物園和野生動物公園，處於圈養狀態。

在日本東京上野動物園出生及生活了5年多的雌性大熊貓香香，21日會啟程返回中國，參...
在日本東京上野動物園出生及生活了5年多的雌性大熊貓香香，21日會啟程返回中國，參觀者紛紛用手機拍照拍影片留念。(取材自推特)

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