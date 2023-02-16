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中法戰略對話 王毅：願儘快重啟戰略、財金和人文交流

記者葉文義／即時報導
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在巴黎與法國總統外事顧問博納共同主持第23次中法戰略對話。（取自中國外交部）
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在巴黎與法國總統外事顧問博納共同主持第23次中法戰略對話。（取自中國外交部）

據中國外交部17日消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在巴黎與法國總統外事顧問博納共同主持第二十三次中法戰略對話。雙方同意發揮元首外交的作用，加強戰略溝通、鞏固政治互信、深化務實合作。

王毅表示，中法戰略合作應走在其他國家前列，引領時代發展潮流，這是兩國關係發展的需要，也是中法作為負責任大國應當承擔的世界責任。

王毅並指，進入後疫情時代，中方願同法方儘快重啟戰略、財金和人文交流三大機制性對話，加強民用核能、航空航太、醫療衛生、農食、旅遊、文化等領域及協力廠商市場合作，推動兩國關係取得更多成果，共同策劃好下一步高層往來以及明年中法建交60周年紀念活動。

據中國外交部發布訊息，博納表示，贊同中方對下階段兩國合作的設想，期待各領域合作取得新的進展。法方願積極參與「一帶一路」國際合作高峰論壇，同中方進一步密切在國際事務中的協調，合作實現共同發展目標。

雙方還就全球債務、氣候變化、生物多樣性、糧食安全以及烏克蘭危機等議題深入交換意見，達成廣泛共識。

抵達法國當日，法方決定取消對來自中國旅客的入境限制措施。王毅對此表示歡迎，強調此舉有利於促進兩國人員往來與交流合作。

王毅 一帶一路 疫情

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