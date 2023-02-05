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友美同時訪俄 習近平小算盤被氣球破功

中央社／台北5日電
習近平。（新華社）
習近平。（新華社）

被美國帶頭全方位圍堵、3年大疫鎖國，加上俄烏戰爭一度押錯寶，讓中國面臨前所未有的孤立。今年以來，中國暫時藏起戰狼鋒芒拚外交，意圖改善對外關係的迫切溢於言表。

然而，正當中國等待美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪、視之為「中美關係小陽春」的同時，俄羅斯卻搶著宣布中國國家主席習近平將於春季訪俄，接著更發生中國偵察氣球飛入美國領空，導致布林肯訪中喊停。這不禁讓人懷疑，習近平究竟想幹什麼？

在美、俄之間，習近平很清楚，美中關係回不到從前。美國直到布林肯到訪前，都還不斷祭出科技封鎖，看似在向他討價還價。於是，習近平冒全球之大不諱訪俄，也被認為是在向美國討價還價。

近年來，中美關係從貿易戰到科技封鎖，再到戰略圍堵，中國的發展空間受到文革以來最大的阻礙。而3年大疫的「動態清零」，更讓中國彷彿被人堵住了家門口之後，自己又反鎖了家門，弄得經濟凋敝，民怨四起。

嘗到苦果的習近平去年底急轉彎，首先是放棄「動態清零」；接著宣示全面拼經濟；再就是讓新外長秦剛提前上手，忙著邀請各國政要到訪。而布林肯的即將到訪，則被認為是中國外交2023年開春的頭等大事。

習近平這是在收拾戰場，清理殘局。在中國2022年創下近40年經濟成長新低的窘境下，他急著安內攘外。對內，他要重振經濟。對外，他要打破圍堵，除了招徠外資，更要化解西方的阻絆，解除發展空間的阻礙。

美國知曉習近平的意圖，連出重手，先是與荷蘭、日本達成協議，限制部分先進晶片製造設備輸往中國；接著又停發美企向華為供貨的許可證，讓華為連生產4G手機都有問題。更有甚者，美國直接指控中國國企向俄羅斯供應非致命性援助，用於俄烏戰爭，讓中國陷入尷尬。

習近平知道，這些都是布林肯將拿來過招的籌碼。為了穩住中美關係，不得不嚥下這口氣，咬牙迎接這股不怎麼溫暖的「小陽春」。但他並不傻。看準了西方國家擔心中國倒向俄羅斯，足以讓俄烏戰爭沒完沒了的心理，於是藉由首肯訪俄，讓美國了解中國左右世局的能力。

至於偵察氣球，中國施放並不讓人意外，意外的是在布林肯到訪前被抓包，逼著美方訪問喊停，把中方好不容易盼來的「小陽春」化為泡影，習近平企圖在美、俄中間取巧得利的小算盤終於破功。

習近平 布林肯 俄羅斯

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