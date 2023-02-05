中國偵察氣球遭美擊落 外交部微博嚴控境內言論

中國外交部5日發出「外交部就美方宣稱擊落中國無人飛艇發表聲明」，對美採取擊落舉動表示強烈不滿，官方微博專頁管控相關討論。(網頁截圖)

中國外交部今天上午發出「外交部就美方宣稱擊落中國無人飛艇發表聲明」，對美採取擊落舉動表示強烈不滿，官方微博 專頁管控相關討論，未能瀏覽中國民眾在留言區千則討論。

中國外交部5日上午發表聲明，對於美國擊落「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，強調這架飛艇屬民用性質，因不可抗力因素進入美國，完全是意外，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

外交部社群平台官方微博專頁同步刊出這則聲明，截至5日中午12時，查閱這個專頁可發現該文轉載數3600多次、按讚數1萬8千多次、留言則數1300多則，討論熱烈度為近來最高文章，留言區點進去卻未能見任何訊息。

外交部官方微博專頁開啟「博主精選評論」，也就是只有通過審核的評論才會被顯示出來，未經審核的留言不會出現。目前外交部官方微博專頁刊載聲明底下留言區為一片空白。

央視CCTV-4中文國際亞洲頻道官方微博專頁也刊登了外交部聲明，聲明底下留言區呈現「由於用戶設置，你無法回覆評論」，相關討論也未能被看見。

外交部發出聲明後，美國擊落「民用無人飛艇」話題躍上微博熱搜。

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