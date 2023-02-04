氣球事件前 中才發文告批美「長臂管轄」
中國氣球被發現在美加上空漂浮飛行，美加均指控是間諜氣球。美國國務卿布林肯在壓力下，迅速決定推遲出訪中國行程。值得注意的是，布林肯喊停訪華之前數小時，中國外交部官網才剛發布批判文告，批美國濫施「長臂管轄」。兩者時間點，也引發是否有關聯的臆測。
法廣網報導，中國外交部官網北京時間3日下午4時發文，批美國濫施「長臂管轄」並指控造成危害。
長篇文章分引言、 美國「長臂管轄」的基本情況、 美國「長臂管轄」的實施與擴張、 美國「長臂管轄」的危害以及結束語，嚴厲批評美國「長臂管轄」。文告指控美國近年來濫用「長臂管轄」，加劇了國際社會主要大國間的緊張關係和衝突，同時干預和扭曲正常的國際商業交易和國際貿易秩序，極大地損害了企業利益。
文告指出，從本質上看，美國「長臂管轄」是美國政府以其綜合實力和金融霸權為後盾，根據本國法律，對他國實體和個人濫施「域外管轄」的蠻橫司法實踐。
在長期對外使用過程中，美國還並不斷降低打擊門檻、擴大自由裁量權，成為美國推行霸權外交、謀求經濟利益的工具。
文告指控，美國堪稱全球唯一的「制裁超級大國」。根據美國財政部「2021年制裁評估報告」，截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達9400多項，加劇國家間緊張關係，衝擊國際秩序。
中國外交部的批評文告，稱美國的「長臂管轄」波及制裁很多國家，並例舉歷史上美國「長臂管轄」制裁事件，提及中國、俄羅斯、伊朗、敘利亞、北 韓、古巴、法國、英國、德國、日本等多個國家的名字。
文告最後呼籲美國，摒棄其非法單邊制裁和「長臂管轄」措施，切實履行其作為聯合國安理會常任理事國的國際責任。
但該批文沒有提及美國對俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭所推出一系列制裁措施。中國外交部並引用美國塔夫茨大學教授德雷茲納在「外交事務」雜誌發表文章批評稱，美國歷屆政府濫用經濟脅迫和經濟暴力手段，將制裁作為解決外交問題的首選方案，非但起不到效果，還造成人道主義災難。
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