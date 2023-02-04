氣球事件前 中才發文告批美「長臂管轄」

中國外交部3日發布「美國濫施『長臂管轄』及其危害」文告，指控美國近年來濫用「長臂管轄」危害全世界。（美聯社）

中國氣球被發現在美加上空漂浮飛行，美加均指控是間諜氣球。美國國務卿布林肯 在壓力下，迅速決定推遲出訪中國行程。值得注意的是，布林肯喊停訪華之前數小時，中國外交部官網才剛發布批判文告，批美國濫施「長臂管轄」。兩者時間點，也引發是否有關聯的臆測。

法廣網報導，中國外交部官網北京時間3日下午4時發文，批美國濫施「長臂管轄」並指控造成危害。

長篇文章分引言、 美國「長臂管轄」的基本情況、 美國「長臂管轄」的實施與擴張、 美國「長臂管轄」的危害以及結束語，嚴厲批評美國「長臂管轄」。文告指控美國近年來濫用「長臂管轄」，加劇了國際社會主要大國間的緊張關係和衝突，同時干預和扭曲正常的國際商業交易和國際貿易秩序，極大地損害了企業利益。

文告指出，從本質上看，美國「長臂管轄」是美國政府以其綜合實力和金融霸權為後盾，根據本國法律，對他國實體和個人濫施「域外管轄」的蠻橫司法實踐。

在長期對外使用過程中，美國還並不斷降低打擊門檻、擴大自由裁量權，成為美國推行霸權外交、謀求經濟利益的工具。

文告指控，美國堪稱全球唯一的「制裁超級大國」。根據美國財政部「2021年制裁評估報告」，截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達9400多項，加劇國家間緊張關係，衝擊國際秩序。

中國外交部的批評文告，稱美國的「長臂管轄」波及制裁很多國家，並例舉歷史上美國「長臂管轄」制裁事件，提及中國、俄羅斯 、伊朗、敘利亞、北 韓、古巴 、法國、英國、德國、日本等多個國家的名字。

文告最後呼籲美國，摒棄其非法單邊制裁和「長臂管轄」措施，切實履行其作為聯合國安理會常任理事國的國際責任。