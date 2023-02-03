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政治局集體學習釋信號 港媒：副總理3人選浮現

記者賴錦宏／綜合報導
港媒推測，何立峰將接國務院副總理。（取材自人民網）
港媒推測，何立峰將接國務院副總理。（取材自人民網）

中共中央政治局1月31日就加快構建新發展格局進行第二次集體學習，香港媒體從新華社的報導推斷，劉國中、何立峰、張國清將是中國國務院新一屆副總理的熱門人選。

新華社報導，「這次中央政治局集體學習，由中央政治局同志自學並交流工作體會，尹力、劉國中、何立峰、張國清、陳吉寧、黃坤明同志結合分管領域和地方的工作做了發言。」

網路媒體「香港01」指出，自去年中共20大結束後，新當選的20屆政治局委員大部分已基本確定職務，只剩少數職務尚未公布。其中一個原因是，與全國人大、國務院相關的領導職務任命，要等3月全國「兩會」召開。

從過去慣例來看，全國人大除委員長由政治局常委擔任、第一副委員長由政治局委員擔任，國務院的四位副總理，通常排名第一的副總理由政治局常委擔任，其餘三位副總理則由政治局委員擔任。

本次在政治局集體學習中發言的六位政治局委員中，尹力是北京市委書記，陳吉寧是上海市委書記，黃坤明是廣東省委書記，皆是主政一方的大員。

但劉國中、何立峰、張國清三位的職務至今都未公布，估計是因為他們的職務要等到3月全國「兩會」召開。考慮到加快構建新發展格局屬國務院職權範圍內的工作，據此推測，三人可望在下月正式出任中國國務院副總理。

國務院 兩會 香港

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