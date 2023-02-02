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鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

美媒：4000萬條海關記錄顯示 俄加深對中依賴

中國新聞組／北京2日電
華爾街日報引述一份最新報告，去年中國和俄羅斯之間的貿易蓬勃發展。(路透)
華爾街日報引述一份最新報告，去年中國和俄羅斯之間的貿易蓬勃發展。(路透)

華爾街日報近日引述一項報告指出，隨著美國、歐盟和英國紛紛縮減與俄羅斯的貿易往來，中國已經成為俄羅斯最重要的貿易夥伴，且占比遠遠高於其他國家。

國際財聞匯報導，上述報告來自華盛頓非政府組織美國自由俄羅斯基金會(Free Russia Foundation)。報告稱，與2021年同期相比，2022年3月至9月期間，俄中貿易額增加了大約270億美元，達到990億美元。貿易額的增長主要來源於原油銷售增加，由於西方國家對於購買俄羅斯能源產品施加限制，俄羅斯開始將原油轉到中國以及印度和土耳其等其他市場銷售。

俄羅斯也越來越依賴中國的商品。在2022年3月至9月期間，俄羅斯約36%的進口是來自於中國，大幅高於2021年同期的21%占比。

據報導，這份報告基於美國自由俄羅斯基金會獲得的4000萬條海關紀錄，提供了西方制裁實施後外界很難看到的俄羅斯貿易的大量細節。去年4月份俄羅斯海關暫停公布月度進出口數據以及其他一些統計數據，當時給出的說法是，希望避免「進口交貨方面的錯誤估計、猜測和差異」。俄羅斯最後一次發布這些數據是在2022年1月。

多年來，俄羅斯和中國一直在加強經濟聯繫，包括打造一條價值550億美元的天然氣管道，以及俄羅斯增加人民幣的使用。儘管俄羅斯官員長期以來一直擔心俄羅斯可能會過於依賴中國經濟，但兩國經濟關係已然加深。

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