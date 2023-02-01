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「75％盜版來自中國」美公布惡名市場 點名微信、淘寶

記者張文馨／華盛頓報導
微信遭美方點名是冒牌產品流通的主要平台之一。(路透)
微信遭美方點名是冒牌產品流通的主要平台之一。(路透)

美國貿易代表署（USTR）1月31日發布年度報告，指中國仍是偽冒產品最大製造國，美國海關2021年查獲的盜版商品，75%來自中國。美國貿易代表戴琪更點名微信是冒牌產品流通的主要平台之一。此外，淘寶網、蝦皮和拼多多和跨境電商速賣通（Aliexpress）也被點名。

USTR發布的2022年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，並點名中國七座實體市場。USTR呼籲中方擴大執法，憂慮隨著疫情解封，會帶動仿冒品市場的交易量。

戴琪表示，盜版商品的氾濫破壞美國公平且具包容性的貿易政策，以這份名單為重要工具，敦促私部門和貿易夥伴共同打擊這些行為；該報告點名39個線上市場以及33個實體市場。

USTR表示，疫情期間，許多仿冒品商家從實體店鋪轉向電商平台；以中國為例，雖然許多實體商店的來客數下降，但出售仿冒品的商家打著「樣品或產品測試」站點為旗號，作為客戶聯繫點，面對執法行動，這些商家將多數庫存放在另外的倉庫，或調整營業時間，規避查緝活動。中國將放寬防疫措施，若執法力度不足，會帶動這些贗品市場的交易量。

USTR點名18國實體市場，新增泰國並點名曼谷MBK購物中心，指該市場販售服飾、手表等商品，隨著疫情解封，該購物中心的仿品氾濫已恢復疫情前的水準。

USTR續列中國玩具之都廣東汕頭澄海區、深圳華強北電子產品商業帶、北京秀水街、遼寧五愛市場和浙江義烏國際商貿城客運中心入實體市場名單。

今年新增以仿冒中高品質的時尚配飾、化妝品、鞋類和珠寶聞名的上海興旺國際服飾市場，以及廣州站西鐘表城，報告指其出售品質不一的仿冒服飾、鐘表和鞋子，執法力度不足，可見中低品質仿品公開展示，高品質仿品則放在抽屜或樓上等較不顯眼處販售。

值得關注的是，USTR點名微信電商系統，稱微信為中國最大仿冒商品平台之一，仿冒商品猖獗，例如，仿冒品賣家透過直播、朋友圈或短片廣告，吸引買家下單，但平台對於賣家審查寬鬆，很難將仿冒品賣家下架或移除帳號。

此外，USTR點名阿里巴巴集團旗下的淘寶網和速賣通，報告指出，阿里巴巴在電商系統強化防偽值得肯定，但賣家審查和管控不力；淘寶網已加速回應下架請求，但該網站上仍是仿冒氾濫。

美國貿易代表戴琪表示，盜版商品的氾濫破壞美國公平且具包容性的貿易政策。(路透)
美國貿易代表戴琪表示，盜版商品的氾濫破壞美國公平且具包容性的貿易政策。(路透)

疫情 電商 微信

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