合作？月內兩度見面 馬雲在港會泰首富「相談要事」

阿里巴巴創辦人馬雲（右）及卜蜂集團資深董事長謝國民日前在香港會面。圖為兩人在2016年交換禮物的合照。（新華社資料照片）

在放棄螞蟻集團實控權後，阿里巴巴創辦人馬雲 仍頻繁接觸海外企業家。有消息指出，泰國 首富、卜蜂集團（又稱正大集團）資深董事長謝國民近日赴港與馬雲會面，這是兩人在不到一個月內第二次碰面，引發外界對於兩人投資合作的猜測。

香港 經濟日報援引消息人士稱，馬雲自1月中旬現身香港並在港過年，期間頻與中國大陸、香港及東南亞財經界人士會面，謝國民及其三兒子、卜蜂行政總裁謝鎔仁更是飛往香港，與馬雲相談要事，但消息未透露討論的內容。

馬雲上月就曾到訪泰國曼谷考察卜蜂集團，當時謝國民率數十人接待，排場盛大。馬雲遊泰期間，由謝國民長子、卜蜂董事長謝吉人夫婦陪同，光顧一間獲米其林一星的曼谷街頭小吃餐廳，一同享用泰式海鮮。

卜蜂集團成立於1921年，是泰籍華人謝易初創辦的知名跨國企業。卜蜂集團也是最早一批進入中國大陸的外資企業，投資已長達40餘年。

謝國民為卜蜂第二代掌門人，根據富比世（Forbes）於去年發布的泰國富豪榜，謝國民及其家族以265億美元的身家，名列泰國首富。

卜蜂集團曾在2016年底與阿里巴巴、螞蟻金服簽訂三方協議，宣布在農業、電商、金融、物流、零售等領域合作，包括螞蟻金服對卜蜂旗下Ascend Money展開戰略投資，希望打造泰國版支付寶。

卜蜂與中國大陸財經界關係密切。2012年底，卜蜂從滙豐控股手上接過約15.57%平安保險股權，成為平安保險最大流動股東。卜蜂與日本伊藤忠在2015年組合營公司正大光明，入股中信股份20.61%股權。