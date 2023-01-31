我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

合作？月內兩度見面 馬雲在港會泰首富「相談要事」

記者葉文義／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲（右）及卜蜂集團資深董事長謝國民日前在香港會面。圖為兩人在2016年交換禮物的合照。（新華社資料照片）
阿里巴巴創辦人馬雲（右）及卜蜂集團資深董事長謝國民日前在香港會面。圖為兩人在2016年交換禮物的合照。（新華社資料照片）

在放棄螞蟻集團實控權後，阿里巴巴創辦人馬雲仍頻繁接觸海外企業家。有消息指出，泰國首富、卜蜂集團（又稱正大集團）資深董事長謝國民近日赴港與馬雲會面，這是兩人在不到一個月內第二次碰面，引發外界對於兩人投資合作的猜測。

香港經濟日報援引消息人士稱，馬雲自1月中旬現身香港並在港過年，期間頻與中國大陸、香港及東南亞財經界人士會面，謝國民及其三兒子、卜蜂行政總裁謝鎔仁更是飛往香港，與馬雲相談要事，但消息未透露討論的內容。

馬雲上月就曾到訪泰國曼谷考察卜蜂集團，當時謝國民率數十人接待，排場盛大。馬雲遊泰期間，由謝國民長子、卜蜂董事長謝吉人夫婦陪同，光顧一間獲米其林一星的曼谷街頭小吃餐廳，一同享用泰式海鮮。

卜蜂集團成立於1921年，是泰籍華人謝易初創辦的知名跨國企業。卜蜂集團也是最早一批進入中國大陸的外資企業，投資已長達40餘年。

謝國民為卜蜂第二代掌門人，根據富比世（Forbes）於去年發布的泰國富豪榜，謝國民及其家族以265億美元的身家，名列泰國首富。

卜蜂集團曾在2016年底與阿里巴巴、螞蟻金服簽訂三方協議，宣布在農業、電商、金融、物流、零售等領域合作，包括螞蟻金服對卜蜂旗下Ascend Money展開戰略投資，希望打造泰國版支付寶。

卜蜂與中國大陸財經界關係密切。2012年底，卜蜂從滙豐控股手上接過約15.57%平安保險股權，成為平安保險最大流動股東。卜蜂與日本伊藤忠在2015年組合營公司正大光明，入股中信股份20.61%股權。

馬雲 泰國 香港

上一則

上海虹橋→首都機場 C919擬2╱28商業首飛

下一則

鄂女剪掉丈夫命根子 行拘10日罰200元 網轟罰得太輕

延伸閱讀

性感女星泰國遭勒索 泰警改口認「有人收錢」

性感女星泰國遭勒索 泰警改口認「有人收錢」
馬雲在香港過年 與泰華商謝國民父子會面

馬雲在香港過年 與泰華商謝國民父子會面
港媒：馬雲現身香港 會晤財金界人士

港媒：馬雲現身香港 會晤財金界人士
馬雲回國指日可待？杭州政府與阿里簽定深化合作協定

馬雲回國指日可待？杭州政府與阿里簽定深化合作協定

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職