法國調漲羅浮宮門票 非歐盟遊客「須付32歐元」加價達45%

中央社／巴黎12日綜合外電報導
羅浮宮。(路透)
法國本周調漲羅浮宮（Louvre）非歐盟遊客票價，引發「雙重定價」爭議。外界質疑，外國遊客是否應該比當地居民支付更多費用參觀國家資助的美術館，還是應該一視同仁。

中央社引述法新社報導，自本月14日起，來自歐洲聯盟（EU）、冰島、列支敦斯登侯國和挪威以外地區的成年遊客，進入巴黎羅浮宮需支付32歐元，比原本票價大漲45%；巴黎郊外的凡爾賽宮（Palace of Versailles）也將調漲3歐元。

美國、英國與中國遊客將受到影響，他們是羅浮宮最主要的外國遊客來源國，來自較貧窮國家的觀光客也將受到衝擊。

法國此舉在歐洲其他地方鮮有先例，但在開發中國家較為常見，例如秘魯的馬丘比丘（Machu Picchu）或印度泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），門票價格會依旅客身分不同而有所差異。

羅浮宮工會痛批這項政策在「哲學、社會和人道精神等層面都令人震驚」，並號召館內員工罷工抗議，同時提出多項訴求。

工會主張，羅浮宮收藏的50萬件文物中，有許多來自埃及、中東或非洲，具有普世人類價值，調高非歐盟遊客票價有違公平原則。

此外，實務問題也令人擔憂，因為館方人員未來必須查驗遊客身分證件。

法國學者龐賽（Patrick Poncet）將法國此舉與美國總統川普的政策相提並論，川普政府將外國遊客進入美國國家公園的費用調高100美元，自今年元旦開始實施。

龐塞上月在「世界報」（Le Monde）撰文指出，法國這項政策反映全球「赤裸裸的民族主義傾向」。

其他法國國營觀光景點也在調漲門票價格，包括羅亞爾河地區（Loire）的香波堡（Chambord Palace）與巴黎國家歌劇院。

法國政府以財政因素為由，為調高景點票價辯護，希望在面臨增加收入和削減開支的壓力下，每年多籌集2000萬至3000萬歐元。

部分資金將用於羅浮宮大規模整修計畫。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年宣布這項工程，預估耗資約10億歐元，但工會與部分藝術評論家批評該計畫浪費資源。

不過，外界普遍認為羅浮宮狀況確實不佳，近期曾出現漏水與結構問題，去年10月還發生一起驚天竊案，更凸顯整修的必要性。

法國文化部長達提（Rachida Dati）在2024年底宣布將調漲票價時表示：「我希望來自歐盟以外地區的遊客支付更多費用，這筆額外收入將用於修復國家文化遺產。」

她補充說：「法國人不應該獨自承擔所有費用。」

羅浮宮將繼續對所有國籍的未成年人及未滿26歲的歐盟經濟區居民免費開放。

