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捷克三王節駱駝上街 重現朝拜伯利恆旅程

中央社布拉格4日專電
捷克首都布拉格在3日舉行一年一度的三王節，3位著盛裝的「國王」騎駱駝，在鼓手和號手伴奏下，穿越查理大橋。（中央社）
捷克首都布拉格在3日舉行一年一度的三王節，3位著盛裝的「國王」騎駱駝，在鼓手和號手伴奏下，穿越查理大橋。（中央社）

捷克首都布拉格昨天舉行一年一度「三王節」，3位著盛裝的「國王」騎駱駝，在鼓手和號手伴奏下，穿越查理大橋，重現三王前往伯利恆朝拜耶穌的旅程，吸引遊客拍攝觀賞。

三王節（Tři králové）是慶祝基督教傳統的節日，紀念聖經中3位東方博士，又稱為三王或三賢士，在星星指引下，前往伯利恆（Bethlehem）朝拜耶穌的故事。

根據記載，三王從東方來到耶路撒冷，帶著黃金、乳香和沒藥（myrrh）這3樣禮物，向新生耶穌表達敬意與崇拜。由於駱駝是當時沙漠地區的主要交通工具，因此駱駝出現在「三王節」隊伍中，重現當年旅程情景。

3日下午，在布拉格聖托馬斯教堂舉行「三王節」頌歌儀式後，隊伍從小城廣場出發，當穿越知名景點查理大橋，遊客紛紛上前拍照，現場萬頭攢動，氣氛熱鬧非凡。

隊伍最終站來到舊城廣場，布拉格大主教發表莊嚴演講，三王向耶穌嬰孩獻上象徵性的禮物，遊行在捷克聖誕彌撒的演奏後結束。

「三王節」慶祝也伴隨著募款活動。由捷克天主教慈善機構（Charita ČR）舉辦募款，許多孩子穿著三賢士的服裝，走上街頭唱聖誕頌歌，並請求市民捐款支持慈善事業。去年募款創下176萬克朗（約7.2萬美元）紀錄，為歷年來金額最高。

捷克三王節也伴隨著募款活動。許多孩子穿三賢士的服裝，走上街頭唱聖誕頌歌，並請求市...
捷克三王節也伴隨著募款活動。許多孩子穿三賢士的服裝，走上街頭唱聖誕頌歌，並請求市民捐款支持慈善事業。（中央社）
據記載，三王攜3樣禮物從東方來到耶路撒冷。由於騎駱駝是當時沙漠地區常見的交通方式...
據記載，三王攜3樣禮物從東方來到耶路撒冷。由於騎駱駝是當時沙漠地區常見的交通方式，因此駱駝出現在捷克三王節隊伍中。（中央社）
捷克三王節（Tři králové）是慶祝基督教傳統的節日，紀念聖經中3位東方博...
捷克三王節（Tři králové）是慶祝基督教傳統的節日，紀念聖經中3位東方博士在星星的指引下，前往伯利恆朝拜耶穌的故事。（中央社）
捷克三王節隊伍從小城廣場出發，當穿越知名景點查理大橋，遊客紛紛擠上前拍照，現場氣...
捷克三王節隊伍從小城廣場出發，當穿越知名景點查理大橋，遊客紛紛擠上前拍照，現場氣氛熱鬧非凡。（中央社）

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