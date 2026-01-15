今年赴日中客數量估較去年減半 「這3國」成中國人最愛

我的頻道

記者潘維庭／即時報導
中國遊客參觀日本東京淺草寺。（美聯社）
中國遊客參觀日本東京淺草寺。（美聯社）

日媒共同社15日引述港媒南華早報11日報導稱，市場預測2026年，中國赴日旅遊人數將較2025年減半，至480萬到580萬人次。

報導也提到，據行銷科技公司華凱營銷（China Trading Desk）的預測，今年中國前往香港等地的跨境旅遊人數為1.65億至1.75億人次，超出2025年的1.55億人次。最受歡迎的目的地為南韓、越南和泰國。

另外，其他國家放寬對中國民眾的簽證政策後，預計入境陸客數量將出現成長。其中也包括俄羅斯，該國已於去年12月允許陸客免簽入境。

日本國家旅遊局統計，2025年1至11月赴日的外國遊客數為3906.56萬人次，其中中國遊客為876.58萬人次，相當於總體的2成，位居各個國家和地區之首。

南華早報提到，日本最大的航空公司之一全日空航空公司表示，自去年11月以來，從日本到中國的商務旅行基本上保持不變，但該公司正試圖透過向從日本回國的中國僑民推銷航班以增加業務。

共同社報導提及，去年11月日相高市早苗在國會答辯時稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，招致中國政府反對，中方提醒公民避免赴日。此外採訪相關人士獲悉，高市早苗發表涉台答辯後，中國有關部門向中國國內大型旅行社發出指示，要求減少赴日簽證申請量，使赴日遊客數降至原先的六成。

日本 高市早苗 簽證

