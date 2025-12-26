我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推「黃金艦隊」計畫 遭質疑執行能力與成效

76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案上州落網

中國限縮陸客赴日旅遊 京都市內飯店出現「前所未有」降價

編譯周辰陽／即時報導
一名遊客7月18日在日本京都伏見稻荷大社拍照留念。（路透）
一名遊客7月18日在日本京都伏見稻荷大社拍照留念。（路透）

在中國與日本關係持續緊張之際，日本媒體近日引述消息人士指出，中國政府已指示國內旅行社，將赴日旅客人數削減至原本的六成。日本電視台新聞節目《news zero》實地走訪京都多家中國觀光客常入住的飯店後，也發現當地已出現明顯變化。

《news zero》採訪團隊於25日晚間前往京都，入夜後街道依舊熱鬧，料亭林立的街道上仍可見不少外國觀光客身影。不過，對於在這條街上開店的業者而言，情況似乎已出現變化。一名餐飲店店長受訪時表示，近三、四個月來，「那種大規模的中國團體觀光客，感覺已經不太常見了」。

去年京都的外國住宿旅客中，陸客人數居冠，但市內飯店如今已出現變化。一名飯店工作人員表示，目前每晚約為8000至9000日圓（約51.1至57.5美元），去年則約為1萬2000至1萬4000日圓，並坦言：「房價降了不少，變得相當便宜。」

這家飯店過去約有三成房客來自中國，如今卻已不到一成，空房情況相當明顯。工作人員表示，自11月中旬起陸續接到許多陸客來電取消訂房，理由多半是國內社會情勢。為了吸引更多客源，特別是爭取日本國內旅客，只能選擇調降房價。

這位飯店工作人員也坦言，其實仍希望能把房價調高一些。他說：「理想的情況是，隨著每年入境旅客逐年增加，房價也能相應調升。如今卻不得不大幅降價，而且是過去前所未有的降幅，老實說，這樣的結果讓人感到非常不甘心。」

不少其他飯店業者也表達困惑，有業者表示：「價格競爭日益白熱化，處於不得不降價因應的窘境。」也有業者指出：「房價甚至被迫降到了3000日圓出頭」。還有業者感嘆：「去年這段期間幾乎是滿房狀態，現在卻仍有空房，在價格與整體營收上都遭受巨大衝擊。」

隨著飯店轉向國內市場，房價下跌反而讓日本本地旅客感到驚喜。一名來自福岡的遊客表示，兩人入住四天三夜僅花費2萬6000日圓，「真的嚇了一跳，原本以為那是單晚價格，沒想到竟然是三晚的總價」。另一名來自愛知的旅客則說，過去一直覺得京都消費偏高，但實際搜尋後才發現，目前房價相當親民。

報導指出，明年2月即將迎來中國農曆春節，但對於近期接連遭遇陸客取消訂房的飯店業者而言，前景仍不樂觀。工作人員表示：「尤其是冬季，本來就是春節等中國旅客大量來訪的時期，照理說應該是人潮湧現的時候。現在只希望不分國籍，都能有人前來入住，也只能期盼接下來能有更多客人上門。」

房價 日本 觀光

上一則

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

延伸閱讀

鴻海擬打造日本製AI伺服器 用高層關係取得Nvidia晶片

鴻海擬打造日本製AI伺服器 用高層關係取得Nvidia晶片
中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成

中國要求旅行社減少赴日簽證 將旅客數降至6成
日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光

日本研究12月至2月為入浴猝死高峰期 泡澡注意事項曝光
高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

高市早苗計劃儘早訪美會川普 正進行協調

熱門新聞

全球航空業正迎來史上最繁忙的聖誕假期。12月15日至1月4日間，全球前40大國家的航空旅客總量估達3.09億人次。(美聯社)

全球航空史上最忙聖誕 3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

2025-12-19 02:12
日本一向是台灣出國觀光的熱門選項。近日台灣虎航開航高雄-熊本、台南-熊本新航線，強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性，23日在日本阿蘇熊本機場舉行首航儀式。（台灣虎航提供）

中客減少效應浮現 日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

2025-12-25 08:10
一個中國旅行團11月18日參觀日本東京淺草寺。（路透）

高市早苗「台灣有事」言論掀波瀾 日本觀光局：中客11月赴日成長放緩

2025-12-17 04:19
台灣一份機票銷售數據顯示，明年春節機票買氣較今年春節成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。圖為桃園機場。(報系資料照)

春節機票買氣漲2成 台人最愛去這三個城市

2025-12-25 17:16
遊客17日在日本東京金龍寺體驗坐禪。(路透)

日本擬2028年啟動入境新制 免簽旅客手續費至少2000日圓

2025-12-23 22:30
一名網友好奇為何台灣人總愛去歐洲旅遊？圖為瑞士阿爾卑斯山11月秋景。 (歐新社)

歐洲旅遊貴且街道髒臭治安差 網反提2優點：超吸引亞洲人

2025-12-24 18:31

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？