我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約駁船爆炸 1人命危 1人落哈德遜河

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

上海樂高樂園完工驗收 7月5日開園

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海樂高樂園已完工驗收，預計2025年7月5日開園。（取自澎湃新聞）
上海樂高樂園已完工驗收，預計2025年7月5日開園。（取自澎湃新聞）

上海住建委24日宣布，上海樂高樂園已於5月16日正式完成竣工驗收。這座備受矚目的國際級主題樂園從規畫到落成，歷時近4年，終於以「國際質量、中國速度」驚豔亮相，為上海再添一座世界級文旅地標。

隨著竣工驗收的完成，上海樂高樂園全面進入營運衝刺階段，即將開幕。據澎湃新聞此前報導，上海樂高樂園度假區將於今年7月5日正式開園，6月開始試營運，試運營門票成為「搶手貨」。5月20日，上海市金山區公布的樂高樂園客流預測顯示：樂高樂園開園後（2025年）客流總量預測為240萬人次/年。其中，工作日客流量為0.8萬人次/日，周末、節假日客流量為2萬人次/日。這座融合樂高創意文化與沉浸式體驗的主題樂園，將為遊客帶來前所未有的歡樂體驗，助力上海打造世界著名旅遊城市。

回顧上海樂高樂園建設歷程：2021年9月，專案正式立項核准，開啟規劃設計與前期籌備工作；2023年9月，各標段全面啟動施工，中外團隊緊密協作，高效推進工程建設；2025年5月，順利完成竣工驗收，標誌著樂園正式進入開業倒計時階段。歷時1,300天，這座規模龐大、工藝複雜的主題樂園專案竣工驗收，展現中國速度與國際標準的完美結合。

上海樂高樂園的建設有賴於多方協作、創新管理。上海市、區各級部門緊密配合，優化審批流程，為專案快速推進提供保障；中外設計、施工團隊通力合作，攻克技術難題，確保樂園高品質落地；嚴格遵循國際標準，從施工工序到報審查驗，每個環節都精益求精。這一項目不僅是上海優化營商環境的生動實踐，更為國際主題樂園建設史提供優秀案例。　　

樂高樂園 主題樂園

上一則

日本將取消外國觀光客免稅？ 旅遊達人分析：直接實行可能性較低

延伸閱讀

上海傳統珠寶業 聯名動漫吸引年輕消費者

上海傳統珠寶業 聯名動漫吸引年輕消費者
全新零售模式…台商在京推廚品體驗 鎖定中國高端客

全新零售模式…台商在京推廚品體驗 鎖定中國高端客
傳NVIDIA設上海研發中心 前白宮官員籲川普政府阻止

傳NVIDIA設上海研發中心 前白宮官員籲川普政府阻止
上海首發經濟 2萬餘款新品搶市

上海首發經濟 2萬餘款新品搶市

熱門新聞

一名台灣旅客投訴在越南富國國際機場遭遇不當對待。(示意圖／AI生成)

越南海關撕毀台灣旅客機票 越網友炸鍋：玷汙國家形象

2025-05-17 12:49
分析指2個時段訂機票最便宜。機票示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com/@ Nicole Geri）

「周二訂機票」最便宜？ 分析：早已過時 2時段快入手

2025-05-18 22:15
美國人面對暑期旅遊的心態也出現轉變。（美聯社）

經濟動盪讓旅費縮水 美國人今夏「放棄搭機」改自駕遊

2025-05-17 20:14
富士山一景。（美聯社）

2中國男子違規登日本富士山遇險 辯「以為整年可登山」

2025-05-18 02:50
乘客帶烤雞登機被海關攔下。烤雞示意圖。（取材自unsplash.com/@Claudio Schwarz）

嫌飛機餐不健康 網紅帶「烤全雞」上機引爭議

2025-05-23 20:58
日本首相石破茂19日在參議院接受質詢時表示，政府將考慮調漲對外國觀光客課徵的1,000日圓「出國稅」。 （路透）

因應過度觀光 日相石破茂考慮調漲對外國觀光客的「出國稅」

2025-05-19 06:10

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
南加五郊狼圍攻流浪犬 激戰一小時結局未想到

南加五郊狼圍攻流浪犬 激戰一小時結局未想到
川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行

川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行