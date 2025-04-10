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日本二三線城市變熱門 20萬台灣人遊九州大分

中央社台北10日電
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日本二三線城市旅遊崛起，以近期剛開航的日本大分縣為例，台灣旅客113年僅次韓國排名第2，圖為旅客在大分縣枝垂櫻之里賞櫻。(中央社)
日本二三線城市旅遊崛起，以近期剛開航的日本大分縣為例，台灣旅客113年僅次韓國排名第2，圖為旅客在大分縣枝垂櫻之里賞櫻。(中央社)

台灣旅客去年赴日旅客破600萬人次，為出國旅客目的地首位，除東京、大阪等一線城市外，二、三線城市逐漸崛起，其中日本大分縣的台灣旅客去年有20萬人次，僅次韓國旅客。

根據交通部觀光署統計，2024年台灣民眾出國1684萬人次，其中赴日本旅客就高達600萬6116人次，排名首位。

台灣旅客愛赴日本，除東京、大阪等知名的一線城市外，近年來也逐漸往二、三線城市旅遊，以日本九州的大分縣為例，去年就有20萬台灣旅客住宿大分縣。

日本大分縣商工觀光勞動部觀光局觀光誘致促進室長吉野亮向媒體表示，去年共有150萬人次的外國旅客在大分縣住宿，比2023年的100萬人次成長為150萬人次，其中以韓國旅客50萬人次最多，其次就是台灣旅客20萬人次。

吉野亮認為，2024年比2023年人數增加的原因，隨著全球從疫情中恢復，整體人流活躍度提升，帶動住宿人數增長，隨著台灣虎航開航桃園-大分航線，可望進一步提升台灣旅客的人數。

台灣虎航商務長許致遠也認為，台灣旅客來日本旅遊已經很多次，且COVID-19疫情趨緩後，旅客更想要深度旅遊，因此二線城市的確比過去有更高的需求。

針對旅客趨勢，吉野亮說，雖然趨勢因人而異，但根據調查，韓國旅客到大分會比較喜歡溫泉泡湯，台灣旅客則是比較有多元需求，包含動漫、美食、溫泉等，都是吸引台灣旅客造訪的原因。

根據樂天旅遊觀察，越來越多台灣旅客選擇探索日本的鄉村及較為偏僻的地區，尋求獨特且人少的體驗，以訂房數據來看，除熱門的一線城市，二、三線城市如九州的福岡、中部的愛知、以及富士山周邊的山梨縣等地，亦有顯著增長。

樂天旅遊說，與其他國家的旅客相比，台灣旅客在日本的停留天數普遍較長，並且對日本熟悉度更高，訂房數據也顯示，台灣旅客平均預訂天數較疫情前增長約20%，比起香港、韓國等旅客，更願意在日本停留更長時間，深入體驗當地文化。

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