我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚州情咨文 紐約地鐵夜車將派警巡邏6個月

華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛

神聖沐浴日降臨 印度教大壺節2天已逾1500萬人朝聖

中央社／印度普萊雅格拉吉14日綜合外電報導
赤身裸體、塗抹聖灰的一群群印度教苦行僧今天率先跳進北印度聖河裡沐浴聖水，纏結的長髮綹隨著他們的動作甩動。 （路透）
赤身裸體、塗抹聖灰的一群群印度教苦行僧今天率先跳進北印度聖河裡沐浴聖水，纏結的長髮綹隨著他們的動作甩動。 （路透）

赤身裸體、塗抹聖灰的一群群印度教苦行僧今天率先跳進北印度聖河裡沐浴聖水，纏結的長髮綹隨著他們的動作甩動。這是本屆「大壺節」期間的第一個神聖沐浴日。

路透社報導，「大壺節」（Kumbh Mela）每隔12年就會回到3條聖河匯流處的北方邦（Uttar Pradesh）普萊雅格拉吉市（Prayagraj）舉行。苦行僧在印度具「聖者」般的尊崇地位，信眾認為，追隨苦行僧沐浴聖水，除了能清洗罪孽，更可以超脫生死輪迴，獲得救贖。

苦行僧沐浴聖河，代表為大壺節儀式揭開序幕，期間還有數以千計信眾在一旁觀禮。這些「聖者」的身上除了念珠之外一絲不掛，有些苦行僧手中還揮舞著三叉戟、長矛或狼牙棒。

為期6週的大壺節期間有數個像今天這樣的神聖沐浴日，苦行僧會在這些日子進行「神聖沐浴」。

普萊雅格拉吉是恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和看不見的神秘河流薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流之處，被認為最為神聖，通常也會吸引最大規模信眾參與，這次節慶期間可望吸引逾4億人參加。

本屆「大壺節」昨天揭幕後，已有近1500萬人前來沐浴聖水。

為接待為數眾多的信眾，沿著河岸占地4000公頃的空地儼然已變成1座新市鎮，搭建了超過15萬頂帳篷、配備3000個廚房、14萬5000個洗手間和99座停車場。當局還部署4萬警力，以確保活動順利進行。

估計這場盛會的預算將達8億美元。分析師預期，活動帶動的經濟規模可望達到300億美元至350億美元。

印度 預算

上一則

「去過還想再去」 網列泰國旅遊8大誘人因素

下一則

京都市擬調高住宿稅上限至每晚1萬日圓 明年3月上路

延伸閱讀

世界最大朝聖 印度教大壺節登場 45天估湧4億人

世界最大朝聖 印度教大壺節登場 45天估湧4億人
「吐司男」李威驚捲精舍殺人案 連2次以證人身分被傳喚

「吐司男」李威驚捲精舍殺人案 連2次以證人身分被傳喚
地球上最大朝聖集會 印度教「大壺節」登場

地球上最大朝聖集會 印度教「大壺節」登場
搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

搭過千次郵輪之旅 資深旅人最愛五個港市

熱門新聞

旅遊網紅Laurie建議搭飛機時不要穿有亮片的衣服或把衣物綁在腰際。機場安檢示意圖，非新聞相關。(美聯社)

旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧

2025-01-07 21:15
日本富士山北部的山梨縣富士河口湖町便利商店「羅森河口湖站前店」，是遊客取景勝地。（歐新社）

日本河口湖超商出現新景象 遊客輪流拍照大排長龍

2025-01-13 02:50
阿里山小火車經歷15年修復，在2024年7月恢復通車。(美聯社)

紐時評選2025年全球必去52個地方 台灣「唯一上榜景點」在這

2025-01-08 01:10
遠眺奇萊北峰的白雪與月出。圖／清境農場提供

不用上到合歡山 在台灣清境農場竟也能輕鬆賞雪

2025-01-12 15:22
一名女子要從拉斯維加斯搭機去紐約前，向機場櫃台地勤送了小禮物，意外獲得免費升等。(取材自unsplash@kadh)

搭飛機送禮有望升等？她實測達美航空地勤 結果很驚喜

2025-01-09 03:05
航空產業情勢2025年可能依然艱困。(路透)

今年機票恐更貴 航空業缺飛機…波音遲交機、缺零件都是原因

2025-01-13 16:14

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」