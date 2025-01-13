「蔚藍交響曲」(Blue Symphony)典雅的藍色車身，帶點哈利波特的魔幻感。

位於日本 關西的奈良，除了遊客們熟知奈良公園的小鹿群、東大寺等，其實還有更多美麗的小鎮櫻花與賞櫻 、楓紅、世遺古廟。此行，我們搭著日本近畿日本鐵道（以下簡稱為近鐵）前往另類的賞楓、賞櫻與朝聖之路，以及必要搭乘的觀光 電車，旅友們務必筆記。

蔚藍交響曲 品味與經典之作

隨著樂音旋律，我們踏上日本近畿日本鐵道（以下簡稱近鐵）通往賞櫻與賞楓名地吉野山的「蔚藍交響曲」（Blue Symphony），這列觀光電車被稱為「品味、經典之作」，典雅的藍色車身，帶點哈利波特的魔幻感，行駛於大阪阿部野橋站和吉野站之間。

深藍色搭配金色線條的優雅車身緩緩進站，媒體們熟門熟路的搶先登上餐車，皮沙發、木桌椅，一旁咖啡飄香，是觀景的最佳區域之一。

搶拍無人的餐車，再往對號座位區，途經巧雅的圖書室，一按即旋開半弧形的諾大洗手間，車廂則是融入田野色的綠、以及扶手與餐桌的木質調，幽黃燈光，很有英式的復古情調。

列車座位安排為2＋1排的寬敞豪華座椅，每列車廂也搭配有可容2或4人面對而坐的「沙龍座席」與「雙人座席」，當然更有度假感。從餐車點選造型美麗的季節栗子蛋糕與咖啡，欣賞著不斷變化村莊與田野間的秋色，是旅行一樂。

吉野山之旅 高低海拔各有絕景

車抵古樸的吉野站，步行到吉野山纜車的「千本口」站，開始吉野山之旅。此地依海拔高度分為四個區域：下千本、中千本、上千本、奧千本。

位在關西奈良中部的吉野山（よしのやま），以櫻花之美最為人所知，有著「一目千本」的賞櫻美譽，1924年被指定為國之名勝、1990年選定為日本櫻名所100選。櫻花盛放時，遊客如織，但秋季的數大楓紅與銀杏金黃也毫不遜色，楓紅時遊客相對少，整座山沉浸在紅黃燦爛的色彩間，世遺古廟、夜間點燈等精采綴於其間，美得可能讓人錯過了纜車時間，一群人摸黑走下山，也成了回憶記趣。

從纜車站下車前行、約海拔230～350公尺間的區域，被稱為「下千本」，也是吉野山的入口。最大的亮點是「金峰山寺藏王堂」，這座古寺是吉野山的象徵，也是世界文化遺產，外觀雄偉而精緻。抵達時正逢特別開帳拜觀期，大佛腳下隔出一間間的獨立拜觀區，可排隊入帳，獨享與佛密談時間。

海拔350～370公尺間的區域是「中千本」，位於吉野山的半山腰。此區有眾多的神社和寺廟，包括世界文化遺產之一的「吉水神社」，據說此地曾是戰國時代的武將豐臣秀吉舉辦「吉野花見會」的大本營，此間還保有日本最古老的書院建築。若遇上紅葉燦爛，觀景台夕照金黃絕美，相較於下千本，又更靜謐雅緻。

來到海拔370～600公尺間的「上千本」，山坡陡峭，有不少眺望吉野山的絕佳觀景地點，推薦點「花矢倉展望台」，可收「風吹楓」的奇妙體驗。海拔600公尺以上的「奧千本」，則是吉野山的最深處，遊客稀少、也最為安靜，被列入世界遺產的「金峰神社」是一大看點。

蕎麥麵、豆腐、葛餅、柿葉壽司人氣四選

吉野山四大必嘗美食，分別是蕎麥麵、豆腐、葛餅與柿葉壽司。其中，「矢的庵」是山上唯一的一家蕎麥麵店，使用信州八岳產的石磨式蕎麥粉製成，口感極佳；湯頭則選用吉野山的水和鰹魚片、鯖魚片及日高昆布熬製的高湯。

「豆富茶屋林中店」及附近的廠商直營店「林豆腐店」，則可邊品嘗豆腐職人手工製作的新鮮豆腐，一邊欣賞吉野的四季美景。「柿葉壽司YAKKO」位於金峰山寺藏王堂附近，用餐時間人氣滿滿，必點的「柿葉壽司」，是在捏成一口大小的醋飯上放一片鯖魚或鮭魚，再以柿子葉包裹，最後用重物壓製而成，醋飯添以柿葉的香氣，十分迷人。