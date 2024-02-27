東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」開幕倒數100天 公開菜單、新商品

東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉6月開幕。(歐新社)

距離東京迪士尼 海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）6月6日正式開幕倒數100天，迪士尼今天對外公布1/25的造景模型，以及即將推出的商品與菜單。

東京迪士尼表示，以迪士尼動畫「冰雪奇緣」、「小飛俠彼得潘」、「魔髮奇緣」為主題的「夢幻泉鄉」，是東京迪士尼開業以來最大的主題園區，總面積達14萬平方公尺，從2019年5月開始動工，歷時5年，總投資 3200億日圓。

迪士尼今天搶先對媒體公開「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」共3個區域的1/25模型，還有新飯店「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」的限定周邊，以及將在新餐廳與商店推出的菜單與商品。

管理迪士尼的Oriental Land代表取締役會長兼執行長高野由美子在儀式上表示，目前所有景點都已經進入最後調整階段。這是一場長時間的耐力賽，最終打造了一個足以向全世界誇耀的迪士尼幻想世界。

NEW: Tokyo Disney Resort released new video of Fantasy Springs, including an early look at Peter Pan's Never Land, Rapunzel's Forest, and Frozen Kingdom. WOWWW. The land officially opens on June 6. pic.twitter.com/3jDVmO6GOx — Scott Gustin (@ScottGustin) February 27, 2024

負責管理香港 、東京、上海及巴黎迪士尼的迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳（Jill Estorino）也特別到場。她表示，不僅對東京迪士尼，而是對史上所有迪士尼園區來說，「夢幻泉鄉」都是一次最具野心的園區擴張計畫。

她表示，迪士尼公司才剛慶祝創業100周年，而迪士尼的幻想工程師（imagineer）仍持續把電影裡的世界帶到現實當中，「夢幻泉鄉」也不例外。遊客可以和安娜與艾莎來一趟冰雪之旅，和樂佩公主一起參加天燈盛會，或是和彼得潘一起遨遊天際。

與兩人一起登台的米奇與米妮也身穿新服裝。

各園區的設計師隨後透過影像介紹即將完工的園區，包括重現電影中的夢幻島、海盜船、樂佩公主的高塔，以及艾倫戴爾王國。各園區有相應的主題餐廳，還將首次推出烤牛肉口味爆米花。新商品中的彼得潘周邊，以及安娜與艾莎的娃娃也相當吸睛，預料將引發搶購。