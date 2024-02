東京迪士尼海洋「夢幻泉鄉」開幕倒數100天 公開菜單、新商品

距離東京迪士尼 海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」(Fantasy Springs)6月6日正式開幕倒數100天,迪士尼今天對外公布1/25的造景模型,以及即將推出的商品與菜單。

東京迪士尼表示,以迪士尼動畫「冰雪奇緣」、「小飛俠彼得潘」、「魔髮奇緣」為主題的「夢幻泉鄉」,是東京迪士尼開業以來最大的主題園區,總面積達14萬平方公尺,從2019年5月開始動工,歷時5年,總投資 3200億日圓。

迪士尼今天搶先對媒體公開「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」共3個區域的1/25模型,還有新飯店「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」的限定周邊,以及將在新餐廳與商店推出的菜單與商品。

管理迪士尼的Oriental Land代表取締役會長兼執行長高野由美子在儀式上表示,目前所有景點都已經進入最後調整階段。這是一場長時間的耐力賽,最終打造了一個足以向全世界誇耀的迪士尼幻想世界。

NEW: Tokyo Disney Resort released new video of Fantasy Springs, including an early look at Peter Pan's Never Land, Rapunzel's Forest, and Frozen Kingdom. WOWWW. The land officially opens on June 6. pic.twitter.com/3jDVmO6GOx