全球最古老中國城 農曆春節萬頭攢動年味足

馬尼拉中國城貧困孩童春節期間用紙箱製成龍頭、紙杯當作龍眼和鼻子，一旁還有孩童敲打塑膠桶當鼓，現場模仿舞龍舞獅，希望好心路人捐點零錢。(中央社)

菲律賓馬尼拉市賓安杜區被認為是全世界最古老的中國城。每年農曆春節，大批菲國民眾湧入吃中國菜、算命、挑選開運飾品與手鏈，中國城萬頭攢動水洩不通，年味十足。

西班牙籍的第9任菲律賓總督達斯馬里那斯（Luis Pérez Dasmariñas）於1594年創立賓安杜區（Binondo），使這裡成為全世界最古老的中國城。

雖然約8成菲律賓民眾信奉天主教，對他們來說，最重要的節慶是耶誕節 ，但在數百年華人 文化浸淫影響下，菲國政府宣布除夕、初一為特殊非工作日（special non-working day）以慶祝中國新年，農曆春節期間也有不少菲律賓民眾湧入中國城，與華人同歡。

菲國民眾向路邊小販購買被稱為甜粿（Tikoy）的圓形年糕，大啖水煎包、潤餅、肉粽等中式美食，或者到販售春聯和開運飾物的店家挑選擺件和佩飾，並請風水師父指點如何提升新年運勢，為當地店家創造不小商機。

中國城最重要的王彬街春節期間掛滿紅燈籠，除了泉記快餐店（Chuan Kee Chinese Fast Food）、永美珍（Eng Bee Tin）等老牌中餐館 和糕餅店前大排長龍，馬尼拉副市長尼托（John Marvin Nieto）大年初一也搭乘龍形裝飾的花車遊街，沿途分發紅包，引發民眾瘋搶，還有舞龍舞獅炒熱氣氛，年節氣息滿滿。