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旅日小心…京都觀光勝地頻傳竊案 竊賊：專挑外國客

中央社／東京8日電
日本京都新聞報導，竊賊手法是看準許多外國觀光客在拍照時不注意，趁空竊取觀光客放在地上的隨身行李內皮包或護照等物品。（路透）
日本京都新聞報導，竊賊手法是看準許多外國觀光客在拍照時不注意，趁空竊取觀光客放在地上的隨身行李內皮包或護照等物品。（路透）

日本京都市各觀光區接連發生外國觀光客隨身行李遭竊事件。日前被京都警方逮捕的竊賊供稱，會鎖定看似有錢的外國觀光客下手，警方也特別印製用英文書寫的海報進行宣導。

日本京都新聞報導，竊賊手法是看準許多外國觀光客在拍照時不注意，趁空竊取觀光客放在地上的隨身行李內皮包或護照等物品。隨著日本政府放寬入境限制，到京都旅遊的外國觀光客也持續增加，相關人士呼籲到京都旅遊要特別留意。

今年3月25日賞櫻季時，在京都市東山區觀光的美國籍女性手提包被竊，這名女性穿上向和服出租店借的和服，為了在知恩院「三門」附近拍照，把手提包放在一旁遭竊賊鎖定。

東山警察署轄區涵蓋祇園等京都知名觀光勝地，從今年3月以來接連接獲有外國觀光客東西遭竊通報，並在5月24日逮捕一名56歲居無定所的無業男子，懷疑他竊取外國觀光客放在地上的提包。被逮捕的男性供稱，會鎖定看起來很有錢的外國人下手。

該警署認為可能會有外國觀光客遭竊後自認倒楣，所以強化警戒避免類似犯行再度發生。

京都市觀光協會表示，從今年3月左右起，造訪京都的外國觀光客持續增加，4月外籍客總計住宿45萬1966個晚上，占包括日籍客在內全體約55%，是時隔3年半再度超過5成。

由於竊盜事件發生數隨著外國觀光客人數成長而增加，京都府警方也大力進行宣導。東山警察署已針對京都市內20處和服出租店，發送寫有Keep an eye on your belongings（留意您的隨身物品），及Beware of theft（提防盜竊）的宣導海報。

在入口處張貼這張宣導海報的和服出租店男性店員說，他們得知穿上和服失去戒心時容易成為竊賊目標，所以希望提醒觀光客多加留意。

觀光 日本 警察

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