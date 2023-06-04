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聖母峰登山季至少奪12命 知名嚮導籲緊縮攻頂規定

中央社加德滿都4日綜合外電報導
聖母峰今年登山季已至少奪走12條人命。(路透)
聖母峰今年登山季已至少奪走12條人命。(路透)

世界最高峰聖母峰今年登山季已至少奪走12條人命，是近年來最多的其中一次。一名經驗豐富的登山嚮導今天表示，經驗不足的領隊帶領虛弱的登山客攻頂，導致問題層出不窮。

海拔8849公尺的聖母峰（Mount Everest），今年的登山旺季剛結束，這段期間已有至少12名登山客喪命，另有5人失蹤，恐怕也已遭遇不測。這是2015年地震引發雪崩，造成18人死亡以來，喪生人數最多的一次。

69歲的紐西蘭知名嚮導柯特（Guy Cotter）在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）說：「最虛弱的登山客、經驗較少的領隊，都是問題的一部分。」

他說：「在前往聖母峰前，登山客的攻頂能力應該要達到最低標準，並要提供先前登山經歷的證明。」

政府和登山管理單位的官員表示，有3名雪巴人（Sherpa）4月在山下被崩落的冰砸中而喪生，其餘的人則因疾病或體力耗盡而死。

事實上，尼泊爾的確有對攀登聖母峰和其他喜馬拉雅山（Himalayan）山峰的人加以規範。舉例來說，他們堅持每個人都必須獲得許可證才能登山，但柯特表示，帶領登山客上山的領隊，必須在裝備和人員方面達到最低標準。

柯特說：「許多領隊將登山客帶到聖母峰，但不知道該怎麼避免意外發生，且當意外發生時，他們也沒有適當的程序來解決問題。」

尼泊爾今年發出478張聖母峰登山許可證，創下新高，有數百人成功登頂。

尼泊爾嚮導Gelje Sherpa禁止他的客人再嘗試攻頂。聖母峰今年登山季已至少...
尼泊爾嚮導Gelje Sherpa禁止他的客人再嘗試攻頂。聖母峰今年登山季已至少奪走12條人命。(Getty Images)

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