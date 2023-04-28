通膨吃不消 2025大阪世博門票擬漲超過1倍

2025大阪世博傳出門票可能調漲的消息。(取材自twitter)

預計將在2025年於日本 大阪舉辦的世界博覽會，近來傳出因為各成本的上漲，入場門票可能再進行調整，屆時一位成人的入場費，可能會達到8000日圓（約60美元）左右，引起許多網友的議論。

據日本媒體「Smart FLASH」報導，從目前傳出的價格案看來，18至64歲的成人入場票價有可能訂為8000日圓，12至17歲的青少年為4400日圓（約33美元），4至11歲的孩童為2600日圓（約19美元），65歲以上的銀髮族則為6800日圓（約51美元）。

過去大阪世博成人入場費用，原先規畫為4800日圓（約36美元），去年則擬定為6000日圓。但最近日本物價飆升，官方估計營運成本上升至1.5倍，因此有了調漲票價的考量，並將目標擺在能於開幕前500天的11月30日開始販售。

本次大阪世博將在2025年4月13日至10月13日，於大阪灣的人工島「夢洲」進行為期184天的展出。這是自2005年的愛知以來，日本再舉辦國際博覽會。推估屆時入場人數將達2820萬人，其中有350萬是訪日外國遊客，創造2兆日圓（約14億9360萬美元）的經濟效果。

不過對於票價一口氣漲到8000日圓，引起網友們許多意見，認為「環球影城 平日也才8600日圓，就不考慮去了吧」、「感覺沒什麼看點，有那個錢不如去玩環球影城」、「現在日本的娛樂設施感覺都變貴了」、「雖然說一票到底，但中間八成會一直排隊，結果幾乎什麼都看不到吧」、「對日本人來說8000是有點貴了」。但也有人覺得「不能跟環球影城比」、「比奧運和世界盃 便宜了」。