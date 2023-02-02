新春季節限定 阿里山公路沿途山櫻花綻放

迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放， 吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供

嘉義縣阿里山 風景區櫻花陸續綻放，為3月登場的阿里山國家森林遊樂區櫻花季暖場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上午到阿里山賞櫻 ，在熱門迷糊步道 發現福爾摩沙白色櫻花、紅色山櫻花綻放，花花世界，美不勝收。

蘇家弘說，阿里山的櫻花陸續綻放，河津櫻打頭陣、現在紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花，81.9K附近福爾摩沙白櫻花現在盛開。

阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供 阿里山櫻花陸續綻放，現在紅色山櫻花綻放盛開，吸引鳥兒。圖／蘇家弘提供

福爾摩沙白櫻花是美麗寶島原生種，是台灣櫻花代表，白色花瓣襯以綠色的花萼，顯得非常清新淡雅。阿里山公路52K至86K，紅色的山櫻花也盛開。櫻花盛開吸引白耳畫眉等山鳥採花蜜。

迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放， 吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供 迷糊步道福爾摩沙白色櫻花綻放， 吸引鳥兒採花蜜。圖／蘇家弘提供

除台18線阿里山公路沿途山櫻花綻放，新中橫台21線131.5K山櫻花也盛開美麗，吸引黃山雀、紅頭山雀停枝頭採花蜜，現在沒有春雨是賞櫻好時機。台21線131.5K觀山休息區櫻花開約7成，山雀採花蜜一波接一波，有黃山雀、青背山雀、小叮噹、冠羽、栗背林鴝、白耳畫眉、茶腹鳾等山鳥。