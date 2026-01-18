想買二手車？汽車專家點名6超值車款 價格出奇親民

二手車買賣示意圖。(取材自unsplash.com/@parkergibbsmccullough)

汽車專家德穆羅（Doug DeMuro）在近期一支YouTube影片中點出6款二手車 ，認為以它們所能提供的性能與配備來看，售價理應更高。據GOBankingRates文章，入選車款橫跨義大利 運動型房車、美式肌肉車，以及德國 豪華巡航車。這份名單並未依排名順序排列，但它們都有一個共同點，也就是在性能與規格水準下，價格出奇地親民。

愛快羅密歐Giulia Quadrifoglio

這款義大利性能房車被視為BMW M3與Mercedes-Benz C63的直接競爭對手，搭載2.9升雙渦輪V6引擎，可輸出505匹馬力。德穆羅表示這款車操控銳利、速度驚人，而且開起來非常有樂趣。

儘管這款車的可靠度曾有爭議，但德穆羅指出，在他的拍賣平台Cars & Bids上，經常能看到里程數介於5萬到8萬英里（約8萬至13萬公里）的這款車成交，顯示實際耐用度可能比外界印象來得好。

二手市場上，Giulia Quadrifoglio的價格約落在2.2萬至2.8萬美元之間。相比之下，同年代的BMW M3與Mercedes C63價格明顯更高，卻反而擁有較低的動力輸出。

福特野馬GT（S550世代）

第六代福特野馬GT約在2015至2016年登場，至今仍是二手市場上最超值的性能車款之一。德穆羅特別點名搭載Coyote V8引擎的車型。

早期S550世代、配備V8動力的野馬GT，如今二手價約2萬美元左右即可入手。這個價格能買到435匹馬力，而且在外觀設計上，即使拿來和全新2026年式相比，依然不顯老態。

德穆羅也強調，與愛快羅密歐不同，購買這些10年車齡左右的福特，並不需要在可靠度上賭運氣。

捷豹F-TYPE

德穆羅近期在Podcast節目中形容F-Type的二手行情「簡直不可思議」。早期非V8的F-Type車型，搭載機械增壓V6引擎，如今約2萬美元就能入手。V6機械增壓動力系統的可靠度表現相對不錯，許多車輛都有實際高里程使用紀錄。F-Type的外型設計優雅迷人，走在路上依然相當吸睛，完全不像一輛「只要2萬美元的二手車」。

就連性能更強悍的版本，價格也仍在合理範圍內。早期搭載550匹馬力V8引擎的F-Type R，在Cars & Bids上的成交價約落在2.5萬至3萬美元之間。德穆羅表示，F-Type在豪華配備與動態駕馭之間取得很好的平衡，「是一輛很棒的跑車」。此外，F-Type在整個產品周期中外觀設計變化不大，讓早期車型至今看起來仍相當現代。

賓士 S63 AMG（W222世代）

這款車甚至讓德穆羅都感到意外。近日在Cars & Bids上，一輛2018年式S63 AMG、里程僅4萬英里（約6.4萬公里）的車款，以4.5萬美元成交。這輛車在7年前的新車定價約為16萬美元。

W222世代的S-Class約在2014年登場，象徵賓士旗艦房車正式邁入現代化世代。當中的S63 AMG版本搭載雙渦輪V8引擎，最大輸出高達600匹馬力。德穆羅表示「這款車真的非常令人印象深刻。速度快、外型好看、乘坐舒適，而且科技配備滿載」。

保時捷Panamera（第一代）

早期的Panamera車型貶值幅度之大，讓德穆羅相當震驚。在Cars & Bids上，里程較高的入門V6車型，成交價約僅1萬美元左右。即便是更受歡迎的版本，價格也仍相當親民。里程約4萬至6萬英里的Panamera Turbo或4S，只要保養紀錄良好、並由原廠經銷商維護，約2萬至2萬5000美元就能入手。

第一代Panamera剛推出時，曾因外型比例略顯彆扭而備受批評。不過德穆羅指出，這套設計隨著時間推移，其實比預期更耐看。而掀背式車身配置也帶來實際的實用優勢。後座擁有不錯的頭部空間，行李廂也能容納比一般房車更大的物品。

里維安R1T與R1S

電動車 通常折舊速度快，但里維安的車款保值表現優於多數電動車。近日在Cars & Bids上，一輛行駛4.4萬英里（約7.1萬公里）的R1T皮卡以4.3萬美元成交。多輛R1T的成交價也集中在4.3萬至5.3萬美元之間。

德穆羅表示，以這些車所提供的內容來看，這個價格真的好到誇張。早期的R1T具備835匹馬力，搭配豪華內裝、媲美跑車的加速性能、出色的越野能力，以及可提供最高18吋離地高度的氣壓懸吊系統。

德穆羅坦言，外界對新創電動車品牌的可靠度仍有疑慮，但關於里維安的抱怨其實比預期少。綜合性能與全方位能力來看，他認為4萬美元出頭的里維安車款，在目前市場上具備相當高的CP值。

CP值爆表！美汽車專家點名「6款超值二手車」出奇親民

TVBS新聞網