雷軍：2026年挑戰不少 盼小米汽車年銷售達55萬輛

快訊

記者黃雅慧／即時報導
小米董事長雷軍2026年首場直播一大亮點是現場直播工程師拆車小米YU7，以此回應外界對小米造車用料的質疑。（取材自雷軍直播畫面）
中國消費電子巨頭小米集團創始人兼董事長雷軍3日在2026年的首場直播中，針對小米汽車提出今年全年將交付55萬輛的銷售目標。雷軍表示，今年會將更多的精力放在汽車上，交付目標既不能太高也不能太低，希望2026年底能夠超越這個成績。

雷軍原計劃跨年直播，但因感冒推遲至三日，該直播時長超四小時，在開播半小時後觀看人數突破100萬人。

雷軍在直播中坦言，2026年挑戰肯定不會少，也不會容易。對於規劃，他稱，小米將聚焦在三點，一是堅持技術研發，未來五年，至少會投入2000億（人民幣，下同）；二是加大對大模型的投入；三是堅持為用戶打造人車家全生態的體驗，把產品做到極致。

直播一大亮點是現場直播工程師拆車小米YU7，以此回應外界對造車用料的質疑。歷時三小時的拆解流程分為拆卸四門兩蓋、移除內外飾、拆解底盤與三電系統、拆解前艙熱管理及線束四個步驟，最終將車輛還原為「白車身」狀態。

談及造車行業生態與產品評價時，雷軍提到，公平對比應建立在同一檔次基礎上，將20至30萬的小米汽車與100至200萬的車型對標並不合理，歡迎更多博主拆車評測，但希望大家基於真實體驗發聲，既不故意誇大，也不刻意找茬，若對設計、用料有質疑，願提供溝通解釋的機會。

直播中也透露小米汽車相關數據：小米汽車工廠投產以來約20個月交付50萬輛車，去年12月單月交付更首度突破5萬輛。作為首款SUV車型的YU7表現亮眼，上市半年交付超15萬輛，是SU7同期交付量的2.3倍。

此外，小米汽車已在中國全國開設477家門店，覆蓋138個城市；服務網點264家，覆蓋151個城市。2025年小米汽車亦庄工廠全年接待13萬人參觀，成為當地新網紅打卡地。此外，小米還完成了為1萬人免費提供高階駕駛培訓的目標，實際培訓人數達1萬620人，人均成本超過2000元。

業內普遍認為中國車市在2026年挑戰大。中國乘聯會分析認為，2025年車市超預期增長。而2026年僅新能源車購稅5%減免就少了1000多億元的免稅讓利，因此2026年車市增長面臨較大壓力。

