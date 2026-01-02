中國比亞迪有望超越特斯拉 站上2025年全球電動車銷量第一

比亞迪電動車銷量有望超越特斯拉。圖為比亞迪電動車在中國河南鄭州廠的生產線。（新華社）

中國汽車製造商比亞迪 2025年的銷售數據為225萬輛，有望首次在電動車 年銷量上超過特斯拉 ，成為全球最大的電動汽車銷售商。

比亞迪1月1日公佈2025年銷售資料。統計顯示，比亞迪2025年交付了460.2萬輛汽車，較2024年增長7.7%。其中電動汽車銷量增長28%，達225.6萬輛。

比亞迪2025年海外銷量也首次突破100萬。

觀察者網引述日經亞洲表示，特斯拉尚未公布2025年全年電動汽車銷量，但12月29日發布的市場估計顯示，其銷量在2025年下降8%，至164萬輛。「這意味著，比亞迪有望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商」。

此前在2024年，特斯拉僅以2萬輛銷量的領先，保住全球第一。

彭博社也稱，2025年比亞迪實現全年銷售目標，很可能超過特斯拉，成為全球最大電動汽車製造商。彭博日前也報導，中國品牌的車廠11 月在歐洲電動車市場創下12.8% 的歷史新高市佔率，儘管面臨歐盟關稅壓力，仍持續擴大在當地市場的影響力。

不過，中國車企營利的能力也受到擔憂，2025年7月10日，前重慶市長黃奇帆在2025貝殼財經年會開幕式稱，中國汽車製造效益欠佳，截至6月產值利潤率僅5%，3000萬輛汽車利潤不如豐田一家的900萬輛。