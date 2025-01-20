我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

馬斯克喊政府效率部上火星 手勢似納粹禮惹議

不到5個月…比亞迪超跑「仰望U9」交付100輛

記者黃雅慧／即時報導
中國汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，「仰望U9」累積交付達到100台。圖為去年9月在「2024世界製造業大會」展館內的「仰望U9」新能源汽車。（新華社）
中國汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，「仰望U9」累積交付達到100台。圖為去年9月在「2024世界製造業大會」展館內的「仰望U9」新能源汽車。（新華社）

中國汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，截至當天，「仰望U9」累積交付達到100台，為超跑首次達成的歷史性成就。「仰望U9」自去年8月下旬首批交付，等於不到5個月賣了100輛。

「仰望U9」是比亞迪旗下高端汽車品牌仰望推出的1款純電超跑，定位為百萬級純電動性能超跑，去年2月25日發布上市，上市價格為人民幣168萬元（單位下同，約新台幣756萬元）。

先前比亞迪官方透露訊息，「仰望U9」長寬高分別為 4966x2029x1295/1338mm，軸距 2900mm，標配碳纖維車頂、尾部擴散器，可選配賽車尾翼。

此外，仰望U9搭載比亞迪全球獨創的「易四方U型電機」，採四電機布局、配備雲輦-X技術，四電機綜合功率達960kW，峰值扭矩1680N·m，峰值轉速21000rpm，整車最大馬力超1300Ps，0-100km/h加速時間達到2.36秒。官方宣稱搭配旋變傳感器後，識別精度、響應速度將遠高於傳統超跑。

中國近年推出不少高端超跑，包括阿波羅IE、紅旗S9、蔚來EP9、Hyper SSR、前途K50等。部分品牌超跑採限量銷售，如紅旗S9全球生產限量99台，售價超過人民幣千萬元，但未公開銷售數據；蔚來EP9則是全球限量6台，傳是僅提供給蔚來投資者的非賣品。

超跑 比亞迪 投資

上一則

「手機召喚」頻出車禍 聯邦要查260萬輛特斯拉

延伸閱讀

中國電池企業 上演寧德時代、比亞迪兩強爭霸戰

中國電池企業 上演寧德時代、比亞迪兩強爭霸戰
中國車企銷量前10強大洗牌 比亞迪領先擴大

中國車企銷量前10強大洗牌 比亞迪領先擴大
比亞迪布局東南亞 結盟叫車平台Grab

比亞迪布局東南亞 結盟叫車平台Grab
日本電動車市場：比亞迪首度超過豐田

日本電動車市場：比亞迪首度超過豐田

熱門新聞

豪華電動車新創公司Lucid 6日公布，2024年第4季交車量破歷史紀錄。（美聯社）

Lucid豪華電動車新創公司 Q4交車量打破歷史紀錄

2025-01-07 18:40
以全自駕模式行駛中的特斯拉Model 3轎車。國家公路交通安全管理局近期將對260萬輛具有「召喚」功能的特斯拉電動車展開調查。(路透)

「手機召喚」頻出車禍 聯邦要查260萬輛特斯拉

2025-01-08 20:33
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(路透)

Nvidia黃仁勳：中國車廠已為自駕車功能設定標準

2025-01-07 23:24
特斯拉電動皮卡Cybertruck今年首次符合最高可達7,500美元的美國稅務抵免資格。(路透)

特斯拉Cybertruck首獲美國電動車補貼資格

2025-01-02 19:34
知名做空機構興登堡指控二手車商Carvana有美化帳面的不當行為，並建立放空倉位。(歐新社)

興登堡新目標：線上二手車平台Carvana 遭控不當美化帳面

2025-01-03 00:30
挪威去年電動車占新車銷售的比重高達近九成。(路透)

挪威去年電動車市占逼近9成 全面電動化在望

2025-01-02 14:30

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告