不到5個月…比亞迪超跑「仰望U9」交付100輛

中國汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，「仰望U9」累積交付達到100台。圖為去年9月在「2024世界製造業大會」展館內的「仰望U9」新能源汽車。（新華社）

中國汽車巨頭比亞迪 旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，截至當天，「仰望U9」累積交付達到100台，為超跑 首次達成的歷史性成就。「仰望U9」自去年8月下旬首批交付，等於不到5個月賣了100輛。

「仰望U9」是比亞迪旗下高端汽車品牌仰望推出的1款純電超跑，定位為百萬級純電動性能超跑，去年2月25日發布上市，上市價格為人民幣168萬元（單位下同，約新台幣756萬元）。

先前比亞迪官方透露訊息，「仰望U9」長寬高分別為 4966x2029x1295/1338mm，軸距 2900mm，標配碳纖維車頂、尾部擴散器，可選配賽車尾翼。

此外，仰望U9搭載比亞迪全球獨創的「易四方U型電機」，採四電機布局、配備雲輦-X技術，四電機綜合功率達960kW，峰值扭矩1680N·m，峰值轉速21000rpm，整車最大馬力超1300Ps，0-100km/h加速時間達到2.36秒。官方宣稱搭配旋變傳感器後，識別精度、響應速度將遠高於傳統超跑。

中國近年推出不少高端超跑，包括阿波羅IE、紅旗S9、蔚來EP9、Hyper SSR、前途K50等。部分品牌超跑採限量銷售，如紅旗S9全球生產限量99台，售價超過人民幣千萬元，但未公開銷售數據；蔚來EP9則是全球限量6台，傳是僅提供給蔚來投資 者的非賣品。