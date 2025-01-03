興登堡新目標：線上二手車平台Carvana 遭控不當美化帳面

知名做空機構興登堡指控二手車商Carvana有美化帳面的不當行為，並建立放空倉位。(歐新社)

知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）作空去年股價飆漲約300%的二手車商Carvana，指控其有美化帳面等不當行為。它發布研究報告揭露Carvana的次級貸款 組合存在巨大風險、業績增長由會計操縱手法支撐起來。Carvana的股價周四下跌近2%到199.56美元，是10月以來首見收於200美元以下，盤後再重摔6%。

興登堡進行了包括訪問離職員工的研究，指Carvana授信標準寬鬆，還利用執行長賈西亞三世（Ernest Garcia III）的父親賈西亞二世旗下的公司來拉抬業績，以便父子倆能「拉高出貨」。

Carvana去年業績改善，投資 人對這家先前因債負和虧損引發市場憂慮的汽車零售商 能走上正軌，抱持樂觀期待。

Carvana發聲明說，興登堡的報告「故意誤導，也不準確」，其他想趁該股股價下跌牟利的賣空者已經多次提出類似論點。

Carvana是否有內線交易一直備受關注。賈西亞父子於2020年8月到2021年8月間賣出36億美元股票。去年股價飆漲時，賈西亞二世又賣出14億美元。

在興登堡的報告裡，Carvana的一位前董事聲稱，車貸申請者100%能過關。根據興登堡，這些貸款（Carvana的主要營收來源）變得愈來愈難賣出。

興登堡同時說，Carvana透過將車賣給DriveTime來美化業績，DriveTime是賈西亞二世擁有的汽車經銷商，Carvana透過溢價銷售避免記入減值虧損。

Carvana的借款人延期償債比在所有次貸發行商裡最高，能這麼做是因為該公司部分貸款的服務商是DriveTime的關係企業。Carvana透過展期來避免公布更高的拖欠率。

另外，Carvana因延長保固計畫從DriveTime那裡獲得慷慨補償，並吸收掉大量成本。此事有助Carvana發布亮麗財報。