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全球最大電動車廠 比亞迪老董：一度懷疑有沒有明天

記者黃雅慧／即時報導
王傳福18日在比亞迪30周年慶暨第1000萬台新能源車下線發布會中回顧造車史，以及比亞迪走過的艱難時刻。（取材自比亞迪官網）
王傳福18日在比亞迪30周年慶暨第1000萬台新能源車下線發布會中回顧造車史，以及比亞迪走過的艱難時刻。（取材自比亞迪官網）

月銷量已突破50萬輛的中國汽車巨頭比亞迪，18日舉行30周年慶。董事長王傳福回憶比亞迪歷經過的艱難時刻說，當中國一些品牌月銷量已突破10萬輛時，比亞迪只有3至4萬輛，還因此被業內笑稱是「比3萬」，他自己甚至一度懷疑，「比亞迪還能不能等到明天？」

比亞迪日前公布10月銷量達50.3萬輛，今年前十月，累計銷量超過325萬輛，較去年同期成長37%，並已超越去年全年的銷量，預估今年全年可望突破400萬輛。

第一財經報導，王傳福18日在比亞迪30周年慶暨第1,000萬台新能源車下線發布會中回顧造車史，他說，比亞迪在2004年1月做出了第一款實車，內部代號316。發布前找來一批經銷商現場評審，都覺得「沒戲」，最終砍掉項目。

沒有造車經驗的比亞迪決定潛心像優秀車企學習，王傳福說，比亞迪買來十幾輛當時市場上大賣的車款進行分拆研究，第一台被拆的是賓士。隨後，比亞迪陸續發布第一款量產車F3、插混汽車 F3DM、純電動車E6，銷量開始穩步增長。

不過，比亞迪在2010年迎來「艱難時刻」。王傳福說，2010年銷售團隊定下的年銷目標翻一倍至80萬輛。但三年時間裡，比亞迪卻經歷了銷量回落、渠道退網，利潤暴跌90%。

王傳福稱，在2011年股東大會上他向股東們承認，「我在決策上犯了一些錯誤，我們要做出改變，有三年的調整時間苦練內功，重振市場。」但在三年調整後，比亞迪並沒有迎來二次騰飛，反而沈寂了10年。

王傳福表示，到了2019年，比亞迪利潤年減40%，「命懸一線」。「許多一起打拚多年的戰友都在那個時期辭職，有些車企直接把招聘的攤位擺到比亞迪大門口，挖走了比亞迪許多培養了多年的技術骨幹。後來一些主要股東也坐不住了…」

「2019年，比亞迪扣非後的淨利潤僅約人民幣2億元，但研發卻投入了80多億元，許多股東都覺得比亞迪在亂花錢，認不清形勢，要介入公司的管理，甚至對高管團隊打分，請外部專業的人士來，那個時候我不知道比亞迪還能不能等到明天。」

事後證明，比亞迪投入研發展現成效，其陸續開發出渦輪增壓直噴發動機、刀片電池、DM技術、璇璣架構等技術，如今月銷量突破50萬輛，電動車銷量更已突破特斯拉，位居世界各大車廠之冠。

展望後市，王傳福稱，「人工智慧+汽車」已是比亞迪產業重點發展方向。比亞迪擬投入人民幣1000億元用於發展智慧化技術，贏得未來在全球同業技術端、市場端的話語權。

比亞迪 利潤 電動車

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