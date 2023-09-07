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稅收抵免奏效 美國純電動車第二季銷量增長57%

記者彭慧明／即時報導
（取材自Rivian）
（取材自Rivian）

根據研調機構Counterpoint對美國電動車銷售追蹤的最新研究，美國乘用純電動車(BEV)銷量在2023年第2季度年增57%，美國仍保持第二大純電動車市場的地位，在第1季超過德國。純電動車在第2季占美國乘用車總銷量的7%以上。

電動車龍頭品牌仍是特斯拉，2023年上半年，特斯拉的純電動車銷量比其後的14個汽車集團的純電動汽車銷量總和還要高出12.2萬輛。

研究分析師Abhik Mukherjee在評論市場動態時表示，美國汽車行業在2023年第2季度保持了上升趨勢。乘用車總銷量同比飆升超過16%。在電動車稅收抵免和消費者環保意識不斷增強的推動下，純電動汽車銷量持續上升。特斯拉、通用汽車、福特、Rivian、Lucid和Karma等美國品牌占了純電動車總銷量的近四分之三。在美國的外國品牌電動車業者以歐洲製造商為主，其次是韓國和日本品牌。外國品牌純電動汽車總銷量，包括Hyundai-Kia、Volkswagen Group、Mercedes-Benz、BMW、Volvo、Toyota、Subaru、Jaguar和Land Rover的銷量同比增長超過100%，達到近8.1萬輛。

美規BMW i4。（取材自BMW）
美規BMW i4。（取材自BMW）

美國最暢銷的五款純電動車型占本季度市場純電動車總體銷量的60%以上。特斯拉的Model Y和Model 3合計佔據BEV 55%的份額。Rivian R1T是今年第2季度第三暢銷車型。是自2021年底推出第一款車型以來，Rivian車型首次躋身前五名。

（取材自Lucid Motors）
（取材自Lucid Motors）

研究總監Jeff Fieldhack預估，以此趨勢，到2023年底，美國純電動車的年銷量將超過100萬輛。但庫存上升預計將成為汽車製造商面臨的問題。汽車原始設備製造商與電動車相關的投資在北美大陸迅速增長。這些投資涵蓋電動汽車產量提升、零部件和電池以及充電基礎設施，已超過1000億美元。大多數電動車品牌都準備從2024年起推出新車型或更新現有車型。為了應對庫存挑戰，原始設備製造商可能要降價或是調降銷量，將影響業績。

（取材自Rivian）
（取材自Rivian）

電動車 特斯拉 投資

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