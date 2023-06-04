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日經估算：北美洲的電動車投資金額上看1400億美元

編譯陳律安／綜合外電
美國政府推動的通膨削減法案，可望吸引各家車廠重金投資美國。（路透）
美國政府推動的通膨削減法案，可望吸引各家車廠重金投資美國。（路透）

日經新聞估算，在2022~2028年間，全球前十大車廠於北美洲的電動車投資金額將上看約1,400億美元，可見當地的相關投資正快速成長。這是拜美國去年通過通膨削減法案（IRA）所賜，法案中的相關補貼吸引各地業者加碼投資，卻也引發盟邦擔憂自家產業被掏空。

日經依據東海東京研究中心和美、歐、日、韓等前十大車廠的公開資訊，推估出北美洲電動車領域至今已吸引1,400億美元資金，其中50%來自通用、福特等美國車廠，20%~30%源自日本的豐田和本田，其餘則為歐洲和南韓車廠。

另據路透調查，在2030年前，全球車廠的電動車投資金額約為1.2兆美元，兩相對照下可發現，光是美國的投資比重就超過10%。這也引發歐亞國家的疑慮，擔心華府正透過大量補貼，換取車廠到美國生產，以推動保護主義。

通用的目標是，在2025年於北美洲投資電動車和自駕技術350億美元，並在當地興建四座鋰離子電池工廠。福特的投資金額則為290億美元。

豐田日前也宣布，加碼投資北卡羅來納州電池廠21億美元，使總投資額攀抵59億美元，該廠預計2025年開始運轉，肯塔基州的工廠則將從2025年起投產電動車。豐田並計劃，到2030年前將對電動車投資359億美元。

本田也計劃投資約7億美元，調整俄亥俄州的三座工廠以生產電動車。該公司也聯手韓廠LG新能源，斥資44億美元興建電池工廠。

南韓的現代汽車將在三年內於美國投資74億美元。德國福斯汽車預計在2026年年底前，投入20億美元新建南卡州的電池工廠，也將花費51.5億美元在加拿大新設電池廠。

投資 電動車 豐田

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