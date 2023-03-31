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全美二手車供不應求 價格再攀升 3000-5000元搶手

編譯盧炯燊／綜合31日電
二手車價格去年4月達頂峰後，近一年來逐月回跌，卻因供需失衡，3月又回漲。圖為紐約一家二手車行。(Getty Images)
二手車價格去年4月達頂峰後，近一年來逐月回跌，卻因供需失衡，3月又回漲。圖為紐約一家二手車行。(Getty Images)

美國二手車平均價格去年4月達到3萬1400元最高價，之後一路下跌，至3月初降為2萬7125元，跌幅14%，然而在供不應求情況下，現在價格又開始回升，且有跡象顯示價格還會進一步上漲。

二手車價格網站Black Book首席數據官尤先科(Alex Yurchenko)指出，過去一個月來，二手車平均標價小幅上漲約700元，預計今年夏季會繼續上漲，所以現在可能是購買二手車的好時機。

造成二手車價上升的原因有很多，主要是汽油、雜貨以及水電瓦斯價格持續上漲令人難以負擔，一些潛在買家認為維持生計比購買新車更重要，很多人買不起新車而轉向二手車。

但二手車的供應跟不上強勁的需求，推升了車價，現在中古車以3000元到5000元價位最受歡迎。

車輛短缺和價格上漲的背後是簡單的供需關係，大部分問題源於新車價格飆升。2 月，美國新車平均售價接近4萬8000元，超出許多消費者的負擔能力。

儘管新車供應量有所增加，但仍然相對不足且價格昂貴。去年新車銷售數量比正常水平低約300萬輛。 新車銷售減少，原因是換新車的消費者減少，意味著釋出的二手車也跟著減少。

隨著二手車價格止跌返漲，分析師認為，有能力的買家現在應盡快入手，因為隨著聯準會不斷升息，今年汽車貸款利率可能會繼續攀升。

在僧多粥少情況下，現在中古車市場根本撿不到便宜貨。 即使去年二手車價格持續下跌，但平均價格仍比新冠疫情爆發前高出約35%。

更糟糕的是，由於晶片供應持續短缺，汽車製造商把晶片優先用來製造價格更高、利潤更好的休旅車和皮卡。進一步減平價轎車產量，逼使買家轉而購買二手車；這是刺激價格上漲的另一因素。

不少分析師認為，二手車價格未來兩年都不會下跌，市場力量會繼續壓低供應並推高價格。

二手車 汽車 晶片

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