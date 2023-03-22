通膨趨緩 汽車價格為何仍居高不下？

即使新車和二手車價格都已停止暴漲但根據凱利藍皮書，新車的平均交易價格仍高於疫情前。Getty Images

世界各地汽車 廠因疫情爆發停產以來，已過了近三年。受疫情、半導體嚴重短缺和供應鏈堵塞等因素影響，汽車生產至今仍未恢復正常。

即使新車和二手車 價格都已停止暴漲。事實上，兩者在2月份還都略微下降。但根據凱利藍皮書(Kelley Blue Book)，新車的平均交易價格仍然是48,763美元，高於疫情前的37,876美元。

二手車市場也沒有提供讓購車者稍感安慰的好消息，現在二手車零售價格平均為26,510美元。在去年下跌之後，受到關注的批發價格(市場走向的關鍵指標)實際上又恢復漲勢。

為什麼汽車價格仍然居高不下？全國公共廣播電台(NPR)的報導分析了以下幾個原因：

供應鏈困境仍在

自2021年以來，半導體短缺的情形已大為好轉，但並沒有完全消失，其他供應鏈的困境繼續擾亂產量。供應鏈問題讓全球汽車業的生產量比原來少了數百萬輛。

雖然新車供應開始上軌道，但那幾百萬輛「失蹤」的汽車仍然沒有了。供應減少，價格就上漲，這是基本的經濟學原理。

汽車製造商一直專注於更大、更豪華、更昂貴的車，而汽車配備也傾向增加更多額外功能，讓價格能提高更多。Getty Images

正在製造哪些汽車？不是便宜的

當汽車製造商不能如預期生產更多汽車時，他們會優先考慮最賺錢的車款，廉價的汽車會先被擱置一旁。

例如日產，在整個2022年繼續與供應鏈奮戰時，他們將最便宜的車款之一Versa的產量減少了78%；日產還將另外兩款廉價車型Sentra和Kicks減產。而更大的、稍貴的汽車，如Altima和Pathfinder，日產則提高了這些車型的產量。

日產美國公司負責銷售和區域運營的副總裁惠勒（Judy Wheeler）說，這並不是因為廉價車型缺乏買家，上個月我們看到Versa、Sentra和Kicks的網路搜索量增加，證明消費者對這一市場的興趣越來越大。她說，日產打算在供應鏈允許的情況下，再生產更多這些入門級車輛。

不僅是日產，從整體看，汽車製造商一直專注於更大、更豪華、更昂貴的車，而汽車配備也傾向增加更多額外功能，讓價格能提高更多。

更少的汽車、更高的價格 更有利可圖

市場的轉變十分明顯，而汽車製造商並不急於扭轉這個方向。考克斯汽車公司(Cox Automotive)分析發現，從2017年12月到2022年12月，25,000美元以下、多數人負擔得起的新車銷量下降了78%，從新車總銷量的近13%下降到僅4%以下。與此同時，超過60,000美元的新車銷量則急劇上升，這些車的售價超過了美國人的平均年收入，銷售額從8%上升到25%。

由於這些60,000美元以上的汽車比25,000美元的車利潤高得多，這種轉變對汽車業來說更有利可圖，他們關注的是豐厚的利潤率，而不是數量；同時，汽車業也正大力投資新的電動車 （EVs）。

通用汽車財務長雅各布森(Paul Jacobson)在去年的財報電話會議上告訴投資者說，現在所處的價格條件非常好、非常有利；而且......經營業務以獲得現金流對於電動車的轉型之路至關重要。

更少的新車使新車價格上升，把許多購車者推向了二手車市場，讓二手車市場也跟著水漲船高。Getty Images

昨天的新車就是今天的二手車

三年前，當汽車生產線開始放緩時，立即影響了新車和二手車市場。更少的新車使新車價格上升，把許多購車者推向了二手車市場，讓二手車市場也跟著水漲船高。

但是，新車的困境也對二手車市場產生了落後反應，因為新車在一段時間後也會變成二手車。因此，所有2021年製造的頂級汽車現在都是性能良好、車齡兩年的汽車，這代表著即使在二手市場，高端產品也在蓬勃發展。

與此同時，由於汽車製造商削減了低價、平實的轎車產量，想要尋找更便宜、較新二手車的消費者就沒那麼幸運了。考克斯汽車公司首席經濟學家斯莫克(Jonathan Smoke)說，我們正面對一個極其緊張的二手車市場，而這是過去三年發生的事所決定的。

非營利組織On the Road Lending總裁史密斯(Lonnie Smith)致力於幫助勞工家庭取得二手車的可負擔貸款。他表示，最好是那些仍在保修期內的汽車；通常我們要找的是車齡2至4年，行駛里程少於6萬英里、車款適中的車輛。

但這些車最近變得如此難找，以至於On the Road Lending取得汽車經銷商的執照，以便可以在拍賣會上購買汽車。而這些車的平均貸款，十年前是13,000美元，現在已經上升到24,000美元；因為這只是目前美國一輛普通二手車的價格。

電動車價格可能下降

隨著晶片短缺現象趨緩，汽車製造商說想為那些買不起頂級全尺寸SUV的消費者製造更多的汽車。但不要指望會出現15,000美元的汽車。

AutoPacific分析師艾德金（Ed Kim）說，我們並不指望看到廉價汽油車的復甦，汽車業真正的發展方向是投入大量的資源，推出更多價格低廉的電動車。

事實上，在特斯拉積極降價的帶動下，電動車價格正在下降。根據凱利藍皮書的最新資料，它們比同期下降了7.5%，這還是在聯邦的稅率減免之前。

但是，在許多買家購買電動車前，還存在著艱巨挑戰，特別是充電設施。而且，在消費者真正負擔得起之前，價格還有很長的路要走。最近，長期以來承諾推出廉價電動車的特斯拉並未實踐諾言，讓投資者很失望。

因此，更便宜的汽車或許已經上路，其中許多將由電池所驅動，但仍需要很長的時間才能實現。