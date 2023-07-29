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不怕長途送貨 Fuso eCanter純電卡車導入換電技術 今冬測試

記者張振群／即時報導
Fuso與美國Ample合作，將換電技術導入新世代eCanter純電卡車。（圖：MFTBC提供）
Fuso與美國Ample合作，將換電技術導入新世代eCanter純電卡車。（圖：MFTBC提供）

日本三菱扶桑卡車巴士株式會社（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation；以下簡稱MFTBC）於今年3月發表全新世代Fuso eCanter純電卡車，透過模組化電池架構設計，使車輛具備99km至324km不等的續航力。但對於持續運行且避免停歇的商用車來說，就算快充能將時間縮短至1-2小時，但對分秒必爭的業主還是不夠。

全新世代Fuso eCanter純電卡車透過模組化電池架構具備99km至324k...
全新世代Fuso eCanter純電卡車透過模組化電池架構具備99km至324km不等續航力，就算使用快充能將充電時間縮短至1-2小時，但仍舊不夠快。（圖：MFTBC提供）

MFTBC宣布與美國知名新能源解決方案公司Ample Inc.簽署合作方案，將旗下「換電技術」應用於最新世代的Fuso eCanter純電卡車，並將先行於日本演示電動卡車電池交換技術成果。在這次的合作過程中，MFTBC期望能進一步展望未來，探索Fuso eCanter純電卡車從短程的應用範圍，擴大到長途駕駛的可行性。

MFTBC將會使用新世代Fuso eCanter純電卡車，並與Ample公司設計的模組化電池組結合，當Fuso eCanter純電卡車行駛到Ample的電池交換站時，機器人將會自動替車輛更換電池，目標花費5分鐘就能讓Fuso eCanter純電卡車重新滿電上路。MFTBC表示已經規畫好在今年冬天，開始於日本當地進行車輛測試。

Fuso eCanter純電卡車行駛到Ample的電池交換站時，機器人將會自動替...
Fuso eCanter純電卡車行駛到Ample的電池交換站時，機器人將會自動替車輛更換電池，目標花費5分鐘就能讓Fuso eCanter純電卡車重新滿電上路。（圖：MFTBC提供）

為適應日本政府提出的2050年碳中和目標以及商用車電動化發展策略，MFTBC不僅早在2017年就推出首款量產Fuso eCanter純電卡車，現在和美國Ample Inc.的合作之下，期望能將日本小型純電卡車所需的充電時間（慢充10小時、快充1-2小時），藉由換電技術大幅縮短到5分鐘以內，來滿足中、長程運輸和用車至最後一哩的解決方案。

透過美國Ample換電技術，將純電卡車所需的充電時間大幅縮短到5分鐘以內，滿足中...
透過美國Ample換電技術，將純電卡車所需的充電時間大幅縮短到5分鐘以內，滿足中、長程運輸和用車至最後一哩的解決方案。（圖：MFTBC提供）

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